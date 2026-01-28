Amazon anuncia 16.000 despidos en su segundo reajuste de plantilla, alcanzando los 30.000

Modaes

Amazon recorta plantilla. El gigante del comercio electrónico ha cesado a 16.000 empleados este martes, sumando un total de 30.000 despidos en su plantilla a nivel global. Esta decisión se lleva a cabo con el objetivo de recortar gastos y compensar la subcontratación durante la pandemia.

Los despidos afectarían a los trabajadores de Amazon Web Services, comercio minorista, Prime Video y recursos humanos. En su conjunto, la compañía cuenta con cerca de 1,5 millones de empleados en todo el mundo. Fuentes de la compañía han señalado a El País que en este nuevo proceso no hay planteado ningún ERE para España.

El ajuste que llevó a cabo Amazon en octubre, sin embargo, afectó a cerca de 921 empleados en España, de los cerca de 28.000 integrantes de su plantilla en el país, que se dividen entre las áreas corporativas de la compañía en Madrid y Barcelona. En el ERE se acordó una indemnización para los empleados afectados de 38 días por año trabajado.

Amazon ya realizó su mayor reajuste de plantilla hasta la fecha en 2022, cuando eliminó alrededor de 27.000 empleos

Publicidad

Beth Galetti, vicepresidenta de experiencia de personas y tecnología de Amazon, ha señalado que “hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo niveles jerárquicos, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia. Si bien muchos equipos finalizaron sus cambios organizativos en octubre, otros no completaron ese trabajo hasta ahora”.

A pesar de que la cifra supone apenas un 1,55% de los empleados con los que cuenta el gigante a nivel global, respecto a la plantilla de oficinas, el total de despidos representa un 10%. Se trata del mayor ajuste de plantilla finales de 2022, cuando eliminó alrededor de 27.000 empleos. En los últimos años, la empresa ha reducido plantilla en varias divisiones.

Junto al recorte en el número de trabajadores, la plantilla de Amazon vivió otro de sus mayores cambios a principios de año, cuando el gigante tecnológico decretó el fin del teletrabajo y la obligatoriedad de volver a la oficina los cinco días a la semana.