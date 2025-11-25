Nextil emite 9,2 millones de euros en pagarés para financiar su expansión en Guatemala

Modaes / Agencias

Nextil avanza en su expansión. El gigante industrial ha cerrado la primera emisión de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf), por un importe total de 9,2 millones de euros y plazos de entre seis y doce meses, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

En el marco del programa de pagarés Nextil 2025, la operación, que se prevé ampliar con futuras emisiones, permitirá a la empresa financiar su crecimiento operativo en Portugal y Guatemala, al tiempo que refuerza su estructura patrimonial tras la conversión íntegra de ocho millones de euros en obligaciones convertibles.

La empresa requirió a todos los tenedores de las obligaciones convertibles emitidas el 1 de julio, que procedieran a su conversión íntegra por un importe total de ocho millones de euros, conforme a los términos y condiciones previstos en dicha emisión.

Este requerimiento, realizado a iniciativa de Nextil, ha tenido por objeto diversificar las fuentes de financiación hacia aquellas que presentan un menor coste financiero y, al mismo tiempo, reforzar su estructura patrimonial.

El grupo anunció a mediados de noviembre sus previsiones en positivo sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Guatemala. Así lo ha explicado la compañía en un comunicado, donde asegura que el acuerdo “supone una oportunidad directa para acelerar la captación de nuevos clientes y programas, aumentar volúmenes y seguir consolidando nuestro modelo vertical orientado a Estados Unidos”.

Con este nuevo marco comercial, la compañía “consolida a Guatemala como uno de sus hubs estratégicos”, según se avanzó en la ejecución de su Plan Estratégico hasta 2026, reforzando así su papel en la transición global hacia modelos de producción “más cercanos, trazables y sostenibles”. “Este nuevo marco bilateral refuerza la posición de Guatemala como uno de los destinos industriales más competitivos para el mercado norteamericano”, destacó el consejero delegado de Nextil Group, César Revenga.