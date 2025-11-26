Lacoste estanca ventas en España pero dispara su rentabilidad en el último ejercicio

Modaes

Lacoste, más rentable en España. La compañía francesa de moda ha estancado sus ventas en el mercado nacional, que habían anotado un crecimiento a doble dígito desde 2022. Sin embargo, ha conseguido elevar su resultado operativo un 49,2%, alcanzando los 3,8 millones de euros a cierre del ejercicio fiscal 2024.

El grupo concluyó el pasado ejercicio con una facturación de 95,6 millones de euros, un ligero aumento respecto a los 95,51 millones de euros que anotó a cierre de 2023, y que supone, a su vez, un aumento de alrededor del 17% respecto a 2022.

El mayor pago de impuestos provocó que el beneficio de la compañía decreciera un 30% en sus últimos resultados, hasta 2,95 millones de euros, según las cuentas de la empresa publicadas en el Registro Mercantil adelantadas por Expansión.

Lacoste opera en España con una red de 90 puntos de venta y 30 tiendas propias

Lacoste contaba, a cierre de 2024, con una treintena de tiendas propias en el país, de las cuáles siete son outlets. Además, la empresa operaba a través de 90 puntos de venta y córneres en El Corte Inglés y otros diez como franquicias.

La empresa concentra alrededor de la mitad de sus ventas en España en tiendas y córneres multimarca, que suman 40,3 millones de euros a la cifra de negocio total, seguidas de las concesiones, que concentran 21,4 millones de euros, las tiendas propias, que anotan 19,1 millones de euros, y los outlets, con 14,8 millones de euros.

Las previsiones de la compañía para este año pasan por mantener los niveles de facturación en línea con sus últimos resultados, “con el foco en la mejora del resultado de explotación”, ha explicado Lacoste Ibérica.