Indi&Cold: 27,5 millones en 2025, ‘pop up’ en Le Marais y más Asia

Indi&Cold supera sus previsiones de crecimiento. La compañía de moda femenina, con sede en San Sebastián (País Vasco), pisa el acelerador en la segunda mitad del ejercicio, con el objetivo de cerrar 2025 con una facturación de 27,5 millones de euros. Los planes de la empresa pasan ahora por crecer un 12% en el periodo, al calor de los primeros resultados de la inversión en retail que llevó a cabo el año pasado, entre otros.

En concreto, la empresa prevé cerrar la temporada de invierno con un crecimiento de las ventas de sus tiendas propias, que actualmente se limitan al territorio español, de un 17%, frente al incremento de un solo dígito que suele anotar la empresa en este canal. Manu Santaolalla, director del canal digital de la compañía, explica que este alza responde a la inversión de la compañía el año pasado, que supuso la apertura de una tercera tienda en Madrid, así como a la renovación de sus establecimientos en Barcelona o A Coruña.

Junto al retail, la empresa también prevé otro alza aún mayor, de un 20%, del negocio wholesale, especialmente gracias a la mejora en la estrategia de aprovisionamiento, que el año pasado afectó a la compañía, relata Santaolalla, hijo y sobrino de los fundadores de la compañía, a Modaes. “Acaba de empezar el Black Friday y enseguida le seguirá la temporada de Navidad y rebajas, por lo que confiamos mantener el ritmo de crecimiento actual hasta final del semestre”, ha añadido.

Así, las previsiones actualizadas de la empresa pasan por crecer un 12% a cierre de 2025, hasta anotar una facturación de 27,5 millones de euros. De conseguirlo, Indi&Cold superará con creces el alza del 5% de las ventas con la que cerró 2024, y por encima también del 8% previsto inicialmente para el ejercicio. La compañía de moda femenina está inmersa en un plan a medio plazo por el que espera alcanzar la barrera de 30 millones de euros para 2028, para lo que necesita un crecimiento anualizado de entre el 7% y 8%.

El alza del negocio se empezó a intuir ya a cierre de la primera mitad del ejercicio, correspondiente a la temporada de verano, y en el que la facturación creció “por encima de lo esperado”, explica Santaolalla. En su canal retail, las ventas de Indi&Cold aumentaron un 8%, el canal digital un 30% y las ventas al por mayor otro 10%, especialmente impulsadas por el negocio internacional de la compañía.

Mientras recoge los primeros frutos del acelerón en la línea de negocio retail, por el momento, la empresa descarta abrir nuevas tiendas propias en España, donde opera una red de 21 establecimientos. En el plano internacional, sin embargo, la empresa sí que ha puesto en marcha una estrategia de expansión, con el foco puesto tanto en Francia, su segundo mayor mercado, y Asia, donde ve gran potencial de crecimiento.

Por un lado, Indi&Cold está estudiando la apertura de un pop up a pie de calle en París, específicamente en el barrio de Le Marais, para 2026. En este último año, la empresa ha ido poco a poco asumiendo la gestión de su negocio en la capital francesa, donde hasta hace poco operaba otra tienda efímera, en los grandes almacenes parisinos BHV. Este pop up estaba previsto que durara toda la temporada de invierno, aunque la empresa ha tomado la “decisión estratégica” de salir antes de tiempo.

También en el plano internacional, la compañía expandirá la presencia con la que cuenta actualmente en China, un mercado que, en palabras de Santaolalla, “está tomando mucha tracción”. Para ello, Indi&Cold, que a día de hoy trabaja en exclusiva con un socio del país desde el año pasado, expandirá sus relaciones comerciales a nuevos agentes, buscando una mayor penetración en el mercado. Además, la empresa también está en conversaciones para ganar relevancia en Japón, un país que opera actualmente a través de varias key accounts, pero donde busca construir ahora su propia red de socios e, incluso, plantea la posibilidad de abrir un showroom.

La apuesta de la empresa por el mercado asiático se une al mapa internacional de la empresa, que concentra gran parte de su facturación fuera de España en Francia, siempre a través del wholesale. Del total de la facturación mayorista de Indi&Cold, un 35% de las ventas se dan en España, mientras que otro 65% se dan en el extranjero, con Italia y Alemania también a la cabeza. En el canal digital, el país galo copa otro 20% de las ventas, mientras que el resto de Europa supone un 15% de la facturación, y Reino Unido, Canadá y Estados Unidos suponen otro 10% cada uno.