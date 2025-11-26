Roberto Torretta se lanza a por el volumen con una segunda línea de precios más asequibles

G. Dalia/ P. Riaño

Roberto Torretta está convencido de que la moda de autor puede tener, también, “volumen”. El diseñador de origen argentino lanza al mercado una segunda línea con la que quiere ampliar su público objetivo, dirigida al público femenino y, por primera vez, también al hombre. Con precios que se sitúan alrededor de 200 euros un abrigo y 100 euros un pantalón, la nueva línea comienza su distribución en El Corte Inglés en la temporada actual.

El creativo inició su viaje en el mundo de la moda subiéndose a un avión en 1972, con origen Buenos Aires y destino Madrid, donde pretendía forjar una nueva vida. Veinticuatro años tras su llegada, se hizo un hueco en la pasarela madrileña de Cibeles con su primera colección de moda de autor, y con el que consiguió un rápido despegue en el panorama da la moda femenina española.

Hoy en día, el negocio de la empresa, controlada por capital familiar, se centra en el negocio de costura y da empleo a quince personas de forma directa, a las que se suman otros perfiles con los que colabora. “Con el paso de los años hemos evolucionado: de tenerlo todo internalizado a externalizar eslabones de la cadena de valor en la que existen especialistas”, explica Torretta a Modaes.

Roberto Torretta diversifica con una línea con abrigos a 200 euros y pantalones a 100 euros

Publicidad

“Tras observar el mercado, hemos detectado que los consumidores demandan una segunda línea de Torretta, con foco en hombre y precios asequibles, pero también dirigida a mujer”, señala el creativo, que comenzó a preparar este proyecto hace un año. La línea se diseña íntegramente dentro de la empresa, mientras la producción se externaliza en diferentes talleres de Asia. “Queremos ofrecer calidad y diseño a un precio razonable -afirma-; esto es un negocio de volumen, absolutamente diferente al de costura”.

Con este movimiento, Torretta sigue los pasos de otras firmas españolas de diseño de autor, como Adolfo Domínguez o Roberto Verino, que han mantenido su posicionamiento como marcas de diseño pero buscando un volumen mayor del que se encuentra en la costura. Torretta cuenta, además, con seis licencias con diferentes socios: óptica de sol, óptica de visión, calzado, perfumes, textil hogar y artículos de viaje.

La primera temporada de la nueva línea ha logrado vender 30.000 prendas y para la próxima primavera-verano se han comprometido 30.000 pedidos más. La próxima semana, Roberto Torretta presentará a sus clientes la temporada otoño-invierno 2026.

“Esto es un negocio de volumen, absolutamente diferente al de costura”, señala el creativo

Publicidad

El Corte Inglés es el socio de distribución de referencia de Torretta en esta nueva aventura, con presencia en cincuenta centros del grupo de grandes almacenes, principalmente en la planta de caballero. También distribuye en diferentes multimarca de España y online, a través de El Corte Inglés y de Esfascinante.

Lanzada con fondos propios, la segunda línea de Roberto Torretta está liderada por María Torretta, su hija, que cuenta ya con una larga trayectoria en la empresa. La línea de costura está liderada por Carmen Echevarría, esposa de Torretta, y él supervisa las dos líneas. El capital de la empresa se divida entre Torretta (80%), Carmen Echevarría (18%) y la hermana de esta (2%).

“Hay diferentes propuestas de diseño de autor: la costura es artesanía y tiene un funcionamiento completamente diferente”, señala el creativo. En su opinión, el diseño de autor puede encontrar su hueco en el mercado y competir, “pero depende de a qué volúmenes”. “El diseño español es muy bueno, pero le falta la unión con la industria: y no es un problema sólo de la industria, el diseñador tiene que ofrecerle un proyecto atractivo”, reflexiona.