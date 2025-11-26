Relevo en El Corte Inglés: Cristina Álvarez sustituirá a su hermana Marta en la presidencia

El Corte Inglés abre una nueva etapa en su gobernanza. El consejo de administración ha respaldado por unanimidad la propuesta de Marta Álvarez para designar a su hermana, Cristina Álvarez, como nueva presidenta del grupo a partir del 15 de enero de 2026, según el comunicado remitido por la compañía. El relevo se realizará en un marco que el grupo define como “ordenado, estable y de continuidad”.

Durante la reunión del consejo, Cristina Álvarez agradeció el “magnífico trabajo” realizado por su hermana durante los últimos seis años y aseguró que desempeñará sus funciones defendiendo los intereses de accionistas, empleados y clientes. Marta Álvarez, que deja la presidencia por decisión personal, continuará como miembro del consejo y de la Comisión de Seguimiento, centrando su actividad en la dirección estratégica de marcas propias, moda y hogar.

En su carta a los accionistas, Marta Álvarez señaló que, tras más de seis años en la presidencia y después de la reciente designación de una primera línea ejecutiva, considera que es el momento de abrir una nueva etapa. Según la directiva, los avances logrados permiten encarar el futuro con garantías, con el cliente en el centro y apoyándose en el trabajo del conjunto de la organización.

El Corte Inglés se encuentra inmerso en pleno proceso de renovación de su cúpula directiva

El relevo en la presidencia llega pocas semanas después de otro movimiento relevante en la dirección del grupo. A finales de octubre, El Corte Inglés reordenó su estructura directiva tras la salida de Gastón Bottazzini como consejero delegado, eliminando esta figura y nombrando a Santiago Bau como nuevo director general con efecto inmediato.

Hasta entonces director general corporativo y financiero, Bau mantiene la responsabilidad sobre esas áreas y asume poder de decisión sobre todos los negocios del grupo. Paralelamente, Rafael Díaz Yeregui fue nombrado secretario general con rango de director general, responsabilizándose también de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos. Además, el consejo designó a Álvaro Parrón como director del área de real estate en sustitución de Javier Catena.

Con esta reorganización, tanto Díaz como Bau volvieron a reportar ante la Comisión de Seguimiento del consejo de administración, presidida entonces por Marta Álvarez e integrada por Cristina Álvarez y José Ramón de Hoces como vocales.

En el primer semestre del ejercicio, El Corte Inglés alcanzó un volumen global de ingresos de 8.212 millones de euros, con una cifra de negocio a superficie comparable de 7.032 millones de euros, un 1,6% más que el año anterior. El ebitda se situó en 539 millones de euros,un 3,8% por encima del mismo periodo del ejercicio precedente. Por su parte, el beneficio neto alcanzó 224 millones de euros, un 10,3% más y la deuda financiera neta descendió hasta 1.738 millones de euros.