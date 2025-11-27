De Valencia a Madrid: Isabel Sanchís da un salto adelante con ‘flagship’ en Serrano

Gema Dalia

Isabel Sanchís hace realidad un proyecto largamente esperado. La firma valenciana, fundada en 1990 por la diseñadora del mismo nombre, da un paso más en su desarrollo con la apertura de un nuevo punto de venta propio en el número 98 de la calle Serrano, en Madrid. En un establecimiento de 360 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, la empresa aterriza en la capital tras meses de búsqueda y con pasos discretos. Isabel Sanchís se ha posicionado en el segmento de la invitada y la novia.

En un diálogo entre artesanía, innovación y elegancia, la marca valenciana abrirá las puertas de su segundo punto de venta propio en las próximas semanas. El nuevo local, que sigue a su tienda ubicada en la calle Poeta Querol, en Valencia, distribuirá sus colecciones de prêt-à-porter, costura, novia y alta moda.

La empresa, que ha estado durante meses en búsqueda del establecimiento “perfecto” llegó incluso a considerar otras ubicaciones como Barcelona o Miami, en vista del reto que supone establecerse en la capital, según explican fuentes de la compañía. “Es difícil, pero como somos perseverantes, al final lo conseguiremos”, apuntaba la diseñadora el pasado octubre, a Modaes.

La diseñadora, que siempre ha tenido claro que “hacer las cosas diferente está bien, pero hay que vender”, ha conseguido enlazar diseño e industria en sus más de treinta años de trayectoria, y enfocarlo en el retail. “Nuestra expansión está en crear tiendas propias, que es de donde podemos aumentar la facturación; el multimarca funciona de maravilla y es fundamental para crecer a nivel internacional, pero abrir tiendas es clave”, señala Sanchís.

Con un negocio al alza, los planes de la empresa familiar pasan por cerrar 2026 por encima de los cuatro millones de euros con los que concluirá su ejercicio fiscal actual. El 70% del negocio procede del segmento evento y fiesta, mientras las colecciones nupciales aportan el 30% restante y serán el motor del crecimiento de las ventas. “Aunque no es nuestro punto fuerte, cada vez hacemos más y cada año vendemos más”, señalaba la creativa.

La empresa familiar está liderada tanto por la diseñadora homónima como por sus hijos, Paula Maiqués (quien asumió el área de diseño en 2021, formando un dúo creativo con su madre) y Francesc Maiqués, que lidera la gestión. La compañía cuenta con una plantilla de cincuenta personas.