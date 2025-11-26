Deichmann, traspié en España: sale el director general después de siete años
Javier Suárez-Ordoño, director general de Deichmann para España y Portugal desde 2018, ha salido de la empresa tras más de siete años en el cargo. Por el momento, el gigante alemán de calzado no ha nombrado a un sustituto.
Suárez-Ordoño se unió a la compañía como director general para España y Portugal en 2018.
