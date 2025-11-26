Tendam impulsa Hoss Intropia, que rebasa las veinte tiendas con tres aperturas en España

Modaes

Tendam acelera con Hoss Intropia. El grupo de distribución de moda ha puesto en marcha tres nuevos puntos de venta del fomato de moda femenina, que relanzó en 2021 y que ya considera “uno de los lanzamientos más exitosos del grupo”. Las aperturas se enmarcan en una estrategia de “expansión selectiva”.

Las nuevas tiendas se ubican en el número 44 de la calle Urzaiz de Vigo, el centro comercial Parc Central de Tarragona y en el 16 de la calle San Marcial de San Sebastián. Con ellas, Hoss Intrpia alcanza una red de 21 tiendas propias, que complementa con su presencia en 37 espacios Cortefiel y en trece canales digitales, informa un comunicado este miércoles.

Por otra parte, Hoss Intropia también ha dado paso a su expansión internacional para llegar hasta México y Portugal. La responsable de nuevas marcas de Tendam, Pilar Bohórquez, asegura que la propuesta está teniendo “un excelente desempeño desde su relanzamiento” y que responde bien en entornos urbanos.

El año que viene, Hoss Intropia prevé la apertura de seis nuevos puntos de venta en el país, así como ampliar su presencia en mercados internacionales. También abrirá dos establecimientos en México, en los que compartirá espacio con Slowlove y Pedro del Hierro.

La tienda de Tarragona cuenta con un espacio de 152 metros cuadrados de superficie que compartirá con Slowlove como marca invitada. En Vigo, se sitúa en una de las principales arterias comerciales y, en San Sebastián, también compartirá espacio con Slowlove y Pedro del Hierro, en el que será el segundo establecimiento de Hoss Intropia en el País Vasco.

Según los últimos resultados publicados, Tendam ha registrado un incremento en las ventas del 7,5% en el tercer trimestre, después de su integración en el grupo emiratí Multiply Group. La empresa encara 2025 como un año de “transición” que se cerrará con los ritmos habituales de crecimiento, para acelerar hasta el doble dígito en 2026, 2027 y 2028.

Fundada en los años noventa por Constan Hernández, Intropia inició su trayectoria como Homeless, para cambiar después su denominación a Hoss Intropia. La empresa, que contó entre sus accionistas a inversores como Jaime Bergel, entró en concurso de acreedores a finales de 2018 tras meses buscando un comprador. A finales de 2019, Tendam la rescató de la liquidación.