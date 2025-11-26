Blue Banana suma dos nuevos mercados con la entrada en Chile y Líbano

Modaes

Blue Banana cierra 2025 con nuevos mercados internacionales. La compañía madrileña ha entrado en el mercado chileno de la mano de la cadena 7veinte, con la que aterrizó en una red de seis corners. En Líbano, la empresa ha subido la persiana en puntos de venta de los almacenes ABC, en el marco de su expansión a nivel global.

La compañía continuará su crecimiento en el mercado chileno con la entrada “inminente” en los grandes almacenes Falabella, según ha anunciado Blue Banana en un comunicado.

También en el territorio europeo ha expandido su red de puntos de venta. La empresa, que forma parte de la nueva generación de marcas españolas de moda urbana, ha desembarcado en Grecia en una tienda semiabierta dentro de los grandes almacenes Notos, ubicados en Salónica.

Blue Banana prevé alcanzar 69 puntos de venta en 2026 y expandir su presencia internacional a 18 países

La última tienda a pie de calle de la empresa se ha abierto en Andorra, bajo el modelo franquicia. Este nuevo establecimiento es la cuarta tienda de la empresa a nivel internacional, tras Ciudad de México, Monterrey y Lisboa, que abrieron sus puertas en 2024.

Además, la compañía está presente en decenas de tiendas multimarca de México, donde opera a través de los grandes amacenes Liverpool; Portugal, donde cuenta con corners en El Corte Inglés en Lisboa y Oporto; Andorra, Uruguay, Puerto Rico y Grecia.

El objetivo de la empresa a medio plazo pasa por alcanzar 69 puntos de venta en 2026, año en el que dará por finalizado el primer plan estratégico de la compañía y coincidiendo con su primera década de historia. Para entonces, Blue Banana espera, además, haber expandido su presencia internacional a 18 países diferentes.