El histórico multimarca Furest aterriza en Madrid tras el cierre en Barcelona

Furest cambia de escenario. El multimarca, especializado en moda de hombre, ha aterrizado con su primer punto de venta en Madrid, ubicado en el número 5 de la calle Piamonte, en pleno barrio de Justicia. Tras haber cerrado las puertas el pasado agosto de su emblemática tienda en Barcelona, situada en el 468 de la avenida Diagonal, la compañía cuenta actualmente con cuatro locales a nivel nacional.

La nueva ubicación supone un hito para la marca. “Es un proyecto diseñado y construido para nuestros clientes de siempre en Madrid, aquellos que durante años nos han acompañado desde la distancia y nos pedían un punto de encuentro físico”, ha señalado la compañía.

Con el reciente movimiento en retail de Furest, su red de tiendas está formada por cuatro localizaciones, en San Sebastián, Girona, Madrid y Barcelona, que llegó a albergar hasta ocho puntos de venta de la empresa.

Furest, que nació como empresa familiar en 1898 y se especializó desde sus inicios en la venta de moda masculina, llevó a cabo una remodelación en su única tienda en Barcelona, ubicada en el número 3 de la calle Pau Casals, convirtiéndola en su flagship.

El cierre de su emblemática tienda situada en el 468 de la avenida Diagonal, en Barcelona, y que contaba con más de cincuenta años de historia, siguió al que llevó a cabo la compañía en 2019, de su codiciado establecimiento situado en los números 12-14 de Paseo de Gracia.

Furest fue fundada por Estanislao Furest Roca, hermano del médico homeópata que descubrió el Vichy Catalán, Modesto Furest Roca.