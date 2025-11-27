Farrutx se relanza: Globalmarks retoma su expansión con tiendas en Singapur, Pekín y España

P. Riaño

La firma de calzado Farrutx inicia nueva etapa. La marca, propiedad del grupo alicantino Globalmarks desde 2013, pone en marcha una nueva fase de expansión tras superar el traspié del Covid-19. Farrutx crece en España con nuevas tiendas, mientras ultima la apertura de sus primeros establecimientos en Asia, ubicados en Singapur y Pekín.

Farrutx inició su desarrollo en 1982 en Inca (Mallorca), posicionada en un segmento alto del mercado y especializado en calzado femenino y masculino. La marca ha pasado por tres propietarios a lo largo de su historia: sus fundadores, José Campins y Matias Salvá; el fondo suizo Alpstar Capital a partir de 2011 y Globalmarks, desde 2013.

Globalmarks rescató Farrutx de los juzgados tras su entrada en concurso de acreedores. Con sede en Elche (Alicante), Globalmarks se constituyó en 2008 y en el momento de la adquisición de Farrutx operaba también con las marcas Furiezza, Kibei o Be Estado Puro. Desde 2020, la empresa se centra únicamente en Farrutx.

Tal y como ha explicado a Modaes la directora de expansión de Farrutx, Inés Velasco, la pandemia asestó un duro golpe a la empresa, que decidió entonces centrarse únicamente en su marca de posicionamiento más alto, que retomó el crecimiento ya en 2021.

Farrutx cuenta actualmente con diecinueve tiendas propias en España, tras la apertura de un establecimiento en la calle Jaume III de Palma la semana pasada. Con esta apertura, la empresa suma ya dos puntos de venta en Palma, donde se beneficia del reconocimiento de marca que tiene la enseña de origen balear.

Los planes de Globalmarks pasan por la apertura de cinco tiendas propias más en España en el próximo año en diferentes ubicaciones del país. La empresa sólo opera con tiendas propias y en el canal online, pues abandonó el canal wholesale en 2017. El retail copa el 80% del negocio y el canal online, el 20% restante.

En paralelo a la expansión en España con tiendas propias, Farrutx ultima su salto a Asia. De la mano de socios locales, la marca abrirá su primera tienda en Singapur en el primer trimestre de 2026. Actualmente se encuentra cerrando el contrato de arrendamiento.

También en 2026, la marca prevé abrir su primera tienda en China, que estará ubicada en Pekín y se gestionará también con socios locales. “En Asia hay mucha apetencia por el calzado made in Spain, son ellos quienes han venido a buscarnos”, explica Velasco.

Por el momento, la empresa descarta la apertura de tiendas físicas en otros países del mundo y centra su expansión internacional en el canal online, con inversiones en márketing dirigidas a mercados como Alemania y Benelux, donde la marca es reconocida por el turismo de Mallorca.

Gracias a estas aperturas y con una “previsión cauta”, la empresa prevé sumar 1,5 millones de euros a su facturación cada año. La compañía alcanzará una cifra de negocio de 10,5 millones de euros en 2025.

Con un precio medio elevado (unos salones de mujer rondan los 250 euros), Farrutx cuenta con oferta de calzado y complementos, con los primeros copando el 70% de las ventas y los segundos, el 30%. Mientras la producción de calzado se realiza en Elda, la de complementos se reparte entre Elda y Ubrique.

La sede central de Globalmarks se encuentra en Elche, donde se realizan las tareas de diseño, producción o logística, mientras en Madrid se encuentra el área de márketing y dirección general, en manos de Juan Carlos Riera, propietario de la empresa. La empresa cuenta actualmente con una plantilla de 72 personas (incluyendo retail).