Adolfo Domínguez cierra el primer semestre en negro por primera vez en quince años

P. Riaño

Adolfo Domínguez entra en negro en el primer semestre por primera vez en quince años. La compañía, que ha cerrado en beneficios los últimos tres ejercicios, alcanza el positivo a cierre de los seis primeros meses del ejercicio en curso (periodo transcurrido entre marzo y agosto), con 79.000 euros, frente a las pérdidas de 625.000 euros del mismo periodo de 2024.

Según ha comunicado la compañía la Comisión Nacional de Mercado de Valores (Cnmv), las ventas en los seis primeros meses del ejercicio se han situado en 65 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 5,4% respecto al primer semestre de 2024. En Europa, la empresa ha aumentado sus ventas un 3,2%, mientras en México lo ha hecho un 4,6% y en el resto del mundo (principalmente Oriente Medio y Latinoamérica), un 52%.

“Si además se eliminan los efectos del tipo de cambio, el crecimiento de las ventas comparables alcanza un 9,9% en el acumulado a agosto, con una evolución sólida en Europa (6,6%), principal mercado del grupo, junto con el destacado avance de México (15,4%) y Japón (8,6%), así como el fuerte dinamismo del segmento resto del mundo (44,4%)”, ha destacado la compañía.

Adolfo Domínguez ha cerrado el periodo con un margen bruto del 58%, 1,6 puntos más

Adolfo Domínguez, liderada por Adriana Domínguez, ha destacado asimismo el comportamiento en el mercado español, con un crecimiento en ventas comparables del 5,9%, con un peso sobre el total de la venta del 57% (frente al 60% de 2024). La empresa ha señalado que “un reconocimiento de marca del 88% ha permitido que la caída de tráfico observada en el sector se haya visto compensada con la subida del ticket medio, tanto por unidades vendidas como precio medio”.

El resultado bruto de explotación (ebitda), por su parte, se ha elevado un 37,2% en el primer semestre, hasta 8,3 millones de euros. Se trata de la cifra semestral más alta también en quince años. El margen bruto semestral de la compañía se ha situado en el 58%, 1,6 puntos más que en el mismo periodo de 2024.

“A esta mejora se suma la optimización de los costes de la cadena logística, favorecida por la mejor situación de mercado, lo que ha permitido compensar el impacto negativo del mayor arancel en México -ha explicado Adolfo Domínguz-; en conjunto, estos factores reflejan una gestión eficiente y consolidan la evolución positiva de la rentabilidad operativa”.

La empresa ha concluido el primer semestre con una red de tiendas formada por 368 puntos de venta, seis más que en agosto de 2024. Esta red incluye nuevas aperturas en Estambul, Andorra, Ciudad de México, Beirut (2) y Buenos Aires.