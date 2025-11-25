Puma echa el freno en España con un crecimiento de sólo un 3,7% pero mejora su rentabilidad

Pilar Riaño

Puma se contagia en España de la debilidad internacional de su actividad. La compañía alemana de equipamiento deportivo, que se encuentra implementando una reestructuración de su negocio, ha cerrado el último ejercicio debilitando su ritmo de crecimiento, que ha pasado de un 18,62% a sólo un 3,76%. La filial española de la empresa ha logrado, pese a ello, corregir la evolución de su rentabilidad tras el descalabro de 2023.

El grupo alemán celebra en 2025 quince años de gestión directa de su negocio en España. En 2010, Puma se hizo con el control de su marca en el mercado español, hasta entonces en manos de la empresa alicantina Estudio 2000. Desde 2023, el mercado español está liderado por Esteve Planas, director general para el sur de Europa.

Según las cuentas de Puma Iberia correspondientes al ejercicio 2024, que acaban de ser depositadas en el Registro Mercantil, la sociedad rebasó los 170 millones de euros, con una cifra de negocio de 171,19 millones de euros, frente a los 164,99 millones de euros de 2023.

Puma se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de 96,09 millones a cierre de 2019 a más de 170 millones en 2024

El negocio de Puma en España se ha prácticamente duplicado en los últimos cinco años, pasando de 96,09 millones de euros a cierre de 2019 y escalando hasta la cifra actual. El incremento de ingresos totales del grupo en 2024 se situó en 2,5%, de manera que España batió a la evolución internacional.

“Tras el fuerte crecimiento experimentado en los dos ejercicios anteriores, el año 2024 ha estado marcado por un contexto de consolidación, donde el enfoque ha estado puesto en la rentabilidad, el control del stock y la optimización de procesos”, señala la empresa en el informe de gestión. “A pesar de los diferentes retos afrontados, Puma Iberia ha cerrado el ejercicio con los mejores resultados de su historia”, agrega.

Tras el duro impacto que los tipos de interés y del aumento de los costes (especialmente del transporte) en los resultados de 2023, Puma Iberia ha logrado recuperar rentabilidad en 2024.

Aunque aún no ha recuperado las cifras de 2022, la filial ha cerrado el ejercicio con un resultado de explotación de 8,97 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,86% respecto a 2023, cuando la cifra se contrajo un 34,34%.

“Durante el ejercicio 2024, la sociedad ha experimentado una recuperación del margen bruto respecto al año anterior, impulsada por una mejor gestión del mix de producto”, señala la compañía.

El calzado se mantiene como motor de las ventas del grupo en España, aportando un 51% del total en 2024

El resultado neto, por su parte, se ha situado en 5,84 millones de euros, un 24,26% más que en 2023, cuando la empresa ganó 4,7 millones de euros, un 48,83% menos que en 2022.

“Durante el ejercicio 2024, la sociedad ha experimentado una recuperación del margen bruto respecto al año anterior, impulsada por una mejor gestión del mix de producto, mejoras en los procesos de aprovisionamiento y un mayor control en la política de descuentos”, explica la compañía, que agrega que “a pesar del entorno macroeconómico desafiante, que ha seguido presionando al alza los costes operativos, el foco en la rentabilidad ha permitido mantener un resultado operativo positivo y sólido”.

El calzado se mantiene como el motor de las ventas del grupo en España. En 2024, esta categoría aportó el 51,07% de los ingresos totales, animada por clásicos de la marca como las Gazelle o las Speedcat. Las ventas de calzado se elevaron un 6,86% en 2024, mientras las de ropa se elevaron un 1,52% y las de equipamiento cayeron un 3,25%.