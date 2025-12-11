La turca LC Waikiki sigue fichando en los gigantes: Juan Chaparro se suma a la junta directiva

Modaes

LC Waikiki incorpora más talento de los gigantes de la moda. El grupo, la mayor cadena de moda de Turquía, ha incorporado a Juan Chaparro como miembro independiente de la junta directiva. El ejecutivo cuenta con tres décadas de experiencia en compañías de moda como Inditex, Primark o Esprit.

Para acelerar su crecimiento internacional, la compañía turca ha fichado a Juan Chaparro, que “aportará contribuciones valiosas al proceso de transformación estratégica de LC Waikiki. Su nombramiento se enmarca en la fase de expansión de la compañía en Europa”, ha explicado la empresa en un comunicado.

Chaparro ha liderado funciones globales de cadena de suministro y compras en empresas como Primark, Esprit e Inditex. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Uned y con un máster en dirección comercial y márketing por Esic, el ejecutivo inició su trayectoria en Inditex, como parte del departamento de compras de Pull&Bear. En 2009, Chaparro asumió la dirección de Trafaluc, la línea joven de Zara, puesto que ocupó hasta 2013.

LC Waikiki incorporó a la española Paula Dumond el pasado julio, como ‘chief product officer’

Ese mismo año, el directivo se incorporó a Esprit como parte del dream team de ejecutivos españoles que fichó José Manuel Martínez Gutiérrez, entonces consejero delegado de la empresa. En Esprit, Chaparro fue responsable de supply chain y también estuvo al frente del negocio del grupo en Asia Pacífico.

En noviembre de 2018, Chaparro dio el salto a Primark. En el gigante irlandés, en el que estuvo hasta noviembre de 2022, el ejecutivo ocupaba un puesto clave en la empresa como supervisor de la cadena de aprovisionamiento del grupo.

LC Waikiki, una de las mayores cadenas de Turquía, incorporó el pasado julio a Paula Dumont como chief product officer. Dumont se incorporó a la compañía para ponerse al frente de toda la oferta de la compañía, incluyendo mujer, hombre y niño y todas las categorías de producto. Dumont era, hasta el pasado diciembre, directora global de producto de Primark, cargo que abandonó por motivos personales.

En marzo de este año, el gigante turco también incorporó a Javier Villar como ejecutivo del grupo. Villar ocupa la posición de coconsejero delegado, junto a Mustafa Küçük, accionista mayoritario de la empresa y una de las mayores fortunas del país. Villar cuenta con una trayectoria de más de dieciséis años en Inditex, donde en su última etapa ha formado parte del área de sourcing y supply chain. Villar también ha pasado por empresas como Tendam.

La empresa, que cerró 2024 con una cifra de negocio de 144.700 millones de liras turcas (3.635 millones de euros) y un volumen de exportaciones de alrededor de 1.100 millones de euros, centraliza su diseño y producción en Turquía, con adaptaciones locales a mercados como Oriente Próximo, Ghana o Kenia. LC Waikiki diseña 87 millones de productos cada año, organizados en diferentes submarcas y colecciones para 26 tipos diferentes de personas y estilos.