El comercio minorista europeo crece 1,6% interanual en octubre con España en el ‘top 8’

España, en el top 8 del comercio minorista en Europa. El comercio minorista en la Unión Europea mostró un avance moderado en octubre de 2025, con un crecimiento anual del 1,6% en el conjunto de la UE y del 1,5% en la eurozona, según los últimos datos publicados por Eurostat. El incremento se apoyó principalmente en la venta de productos no alimentarios, un segmento clave en el que se enmarcan las empresas especializadas en el retail de moda.

En términos mensuales, el volumen de ventas se mantuvo estable en comparación con septiembre de 2025 tanto en la UE como en la eurozona, con variaciones mínimas en las distintas categorías. En la eurozona, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco subieron un 0,3%, mientras que los productos no alimentarios (excluyendo combustible para automoción) cayeron un 0,2%. Las ventas de combustible en tiendas especializadas aumentaron un 0,3%.

En el conjunto de la UE, el patrón fue similar: alimentos, bebidas y tabaco crecieron un 0,4%, productos no alimentarios retrocedieron un 0,2% y combustible aumentó un 0,5%.

En la comparación anual, el crecimiento del comercio minorista fue más marcado en países como Chipre (9,9%), Bulgaria (7,4%) y Malta (6,2%), mientras que Luxemburgo (-0,8%), Austria (-0,6%) y Bélgica (-0,1%) mostraron retrocesos. España se situó como el octavo país con más aumento, con el 3,9%. Francia cerró octubre con el 2,1% más de ventas en el comercio minorista, por el 0,9 de Alemania, que ha sufrido un frenazo considerable en los últimos tres meses.

Productos no alimentarios a la cabeza

El crecimiento interanual se concentró en el segmento no alimentario, con un aumento del 2,4% en la UE y del 2,1% en la eurozona. Los productos de alimentación, bebidas y tabaco avanzaron más modestamente (0,5% y 0,9%, respectivamente), mientras que las ventas de combustible en tiendas especializadas subieron 2,6% en la UE y 1,8% en la eurozona.

Para la industria de la moda, estos datos son especialmente relevantes. El incremento en productos no alimentarios refleja un repunte en el gasto de bienes duraderos y ropa, un indicador positivo tras meses de crecimiento más moderado y volatilidad en la demanda.

Perspectivas para el retail europeo

El estancamiento mensual en octubre sugiere que los consumidores mantienen un comportamiento prudente, mientras la inflación y la incertidumbre económica continúan marcando la pauta del gasto. Sin embargo, el crecimiento anual sostenido en productos no alimentarios y la fuerte recuperación en ciertos mercados del sur y este de Europa apuntan a oportunidades de expansión para las marcas de moda y cadenas minoristas con presencia internacional.

Para las compañías del sector, estos datos confirman la necesidad de adaptar la oferta por país, reforzar la estrategia omnicanal y optimizar inventarios, aprovechando los mercados más dinámicos y anticipando posibles retrocesos en territorios más débiles.