Inditex bate sus máximos históricos en Bolsa y alcanza una capitalización de 174.000 millones

Inditex bate récords en Bolsa. Las acciones del gigante gallego de la gran distribución de moda, que es también la cotizada más grande de la Bolsa española, registraban este viernes por la mañana un alza de un 1,85%, hasta situarse en los 56,1 euros por título. El grupo bate así sus máximos históricos, cosechados hace un año, cuando se quedaron a las puertas de los 56 euros.

Según los datos del mercado, el conglomerado textil acumula en 2025 una revalorización de más de un 12% y arroja una capitalización bursátil superior a los 174.000 millones de euros. Cabe destacar que la cotización del grupo a lo largo del ejercicio ha sido anémica, cuando no negativa, en tanto que entre mediados de marzo y principios de este mismo mes la acción se negoció por debajo de los niveles de cierre de 2024 y llegó a tocar un mínimo en agosto en los 40,8 euros.

El rally alcista de estas dos últimas semanas, que ha propiciado los nuevos máximos, se explica por los últimos resultados trimestrales de la compañía, que batieron por completo las expectativas del mercado. A pesar de situarse lejos todavía de los ritmos previos a 2023, la empresa recuperó en el tercer trimestre su desarrollo en ventas y, sobre todo, en rentabilidad. La propietaria de Zara concluyó el periodo con un incremento de ventas del 4,88%, hasta 9.814 millones de euros. Su beneficio neto se ha incrementado un 8,92%, hasta 1.831 millones de euros.

Desde el día previo a la comunicación de estos últimos resultados, Inditex acumula una revalorización en Bolsa de un 14%. Además, este hito particular de Inditex ha coincidido con otro de carácter general que atañe a la Bolsa española, y es que su principal indicador, el Ibex 35, ha rebasado esta mañana por primera vez en su historia los 17.000 puntos.

Camino llano para avanzar

“Camino despejado”, sentenciaron hace dos semanas los analistas de Bank of America con motivo de la presentación de resultados de Inditex tras un año de dudas sobre la evolución del sector textil. “La aceleración del crecimiento es un buen augurio para el primer semestre de 2027 [...] y debería allanar el camino para mejoras en el beneficio por acción”, expusieron. Por ello, reiteraron su recomendación de comprar, si bien elevaron su apuesta en torno al precio objetivo de los 54 a los 60 euros.

El analista de mercados de eToro, Javier Molina, reseñó que Inditex superó las expectativas del mercado y que consolida su transición hacia un posicionamiento más premium en un momento en el que el ciclo del consumo muestra signos de moderación. “El tercer trimestre fue especialmente sólido y superó con claridad las previsiones del consenso”, incidió. A su parecer, su acercamiento hacia el lujo se refleja en la inversión en tiendas emblemáticas, en la renovación de espacios estratégicos y en proyectos como el nuevo edificio de Zara en Arteixo, orientado a producto y tecnología.

La compañía, según Molina, muestra una “notable capacidad de adaptación” a las preferencias del consumidor, consolidando colecciones de mayor valor percibido. “Pero este avance llega en un momento exigente del ciclo, y el mercado vigilará si la compañía es capaz de mantener el nivel que ella misma ha marcado”, avisó.

Por su parte, el analista de IG, Sergio Ávila, argumentó que a corto plazo estos datos respaldan que Inditex mantenga prima frente al sector, si bien alertó a su vez que el listón de expectativas es “muy alto”. “Si la compañía sigue defendiendo márgenes y controlando inventarios, veo más probabilidad de consolidación en rangos altos que de una corrección profunda”, consideró.

La firma más optimista sobre la entidad gallega es Citi, que aumentó su visión positiva de los 54 hasta los 63 euros de precio objetivo, mientras que otras entidades como Berenberg la modificaron desde los 52 a los 62 euros y Santander la ha subido de 55 a 58,4 euros.