Punt Roma dispara rentabilidad y rebasa 150 millones en ventas en pleno desarrollo global

Pilar Riaño

Punt Roma mantiene su trayectoria de aceleración. La compañía catalana especializada en moda femenina, que el pasado mayo se hizo con la empresa alemana Gerry Weber, mejora drásticamente su rentabilidad en plena etapa de crecimiento internacional, gracias a lo cual ha logrado superar ya los 150 millones de euros de cifra de negocio, con una red de más de 450 tiendas.

La matriz de la empresa, Géneros de Punto Victrix (que consolida los resultados de ocho de las filiales del grupo, prácticamente duplicó su resultado neto en el ejercicio 2024, según las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil. La empresa cerró el año con un resultado neto de 5,6 millones de euros, un 66,17% más que en 2023.

El resultado de explotación de la empresa, controlada por la familia Rodríguez y liderada actualmente por la segunda generación, se situó en 2024 en 6,79 millones de euros, un 56,45% más respecto a los 4,34 millones de euros de 2023. La mejora de la rentabilidad se produjo pese al aumento de las principales partidas de gasto (aprovisionamiento y gastos de personal), derivado del aumento de la actividad.

Punt Roma cerró el ejercicio 2024 con un resultado neto de 5,6 millones de euros

Publicidad

Punt Roma, dirigida a mujeres de más de 40 años y con tallas que llegan hasta la 54 (un segmento poco atendido por la mayoría de operadores), finalizó 2024 rebasando los 150 millones de euros de cifra de negocio, lo que supuso un crecimiento del 4,04% respecto a los 144,44 millones de euros de 2023.

El crecimiento de Punto Roma en los últimos cinco años ha sido rápido. En 2019, justo antes del golpe del Covid-19 y con un proceso de venta abierto (que posteriormente se canceló), la empresa alcanzó una facturación de 92,5 millones de euros. En el último lustro, la compañía ha elevado un 62,47% su cifra de negocio.

El desarrollo de la compañía ha estado motivado por la expansión internacional y por un relanzamiento de la actividad en España. A cierre de 2024, Punt Roma sumaba una red de más de 400 establecimientos, de los cuales 198 están ubicados en España (157), Portugal (16), Francia (24) y Andorra (1). A las tiendas en estos cuatro mercados, todas ellas propias, se suman 250 puntos de venta más con socios más distribuidos en 32 países del mundo. En un año, la empresa ha ganado treinta establecimientos.

La empresa cuenta actualmente con más de 450 tiendas, compaginando tiendas propias con franquicias en 32 países

Publicidad

Con una plantilla de 1.198 empleados a cierre de 2024, Punt Roma distribuye anualmente siete millones de prendas, un 30% de las cuales se exportan. La empresa tiene su sede central en Mataró (aunque la sede social se encuentra en Zaragoza), donde cuenta con un centro logístico de 45.000 metros cuadrados.

Con fondos propios de 65,34 millones de euros (un 9,34% más que en 2023), el pasivo total de la compañía a cierre de 2024 se situó en 44,92 millones de euros. Del total del pasivo de la compañía un 23,62% correspondía a deuda con entidades de crédito, frente al 35,12% de doce meses antes. A cierre de 2024, los compromisos con la banca ascendían a 10,61 millones de euros, un 42,43% menos respecto a los 18,43 millones de euros de 2023.

Con una trayectoria de más de cuarenta años, la empresa comenzó a operar con la marca Punt Roma en 1197. La compañía fue fundada por Rodrigo García López y actualmente son sus hijos, Montserrat y Carlos García Blanchart, quienes lideran la empresa, junto a Alberto Salvano, director general.