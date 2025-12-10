Lefties apuesta también por el outlet en pleno reposicionamiento y despliegue internacional

Modaes

Lefties explora canales. La cadena más pequeña del grupo Inditex ha anunciado la apertura de una nueva tienda en formato outlet en el parque comercial Alegra, en San Sebastián de los Reyes, Madrid. La compañía, conocida por sus precios accesibles, da este paso de la mano de Neinver, una iniciativa que contrasta con sus últimos movimientos de reposicionamiento de imagen, combinados con su estrategia de expansión internacional.

La tienda cuenta con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados y ofrece colecciones de moda para mujer, hombre y niños, además de calzado, accesorios, homewear y sportswear. Según se recoge en un comunicado, su oferta no incluye una de las propuestas por las que ha apostado más recientemente, y que está llamada a liderar su reposicionamiento: Lefties Home.

Lefties da un paso adelante hacia el formato outlet en un momento en que todos los conceptos del grupo gallego de distribución de moda Inditex buscan una imagen más elevada y un refuerzo de su universo aspiracional. La cadena más lowcost del grupo también sigue esta estrategia, combinada con el impulso internacional. Por su parte, el grupo gallego explora únicamente el formato outlet a través de su propuesta for&from.

En este sentido, en noviembre Lefties puso en marcha una nueva tienda en Italia, en el Leone Shopping Center de Lonato, en Lonato del Garda, con la que introdujo su propuesta Lefties Home, dedicada al mobiliario y a los textiles para el hogar. El objetivo pasa por buscar su hueco dentro del renovado Inditex, con Zara abriendo tiendas cada vez más cuidadas en lo que se podría considerar un acercamiento al universo del lujo.

En su empeño, Lefties renovó su equipo directivo, diversificó su oferta con la línea para hogar y preparó una estrategia de expansión hacia los grandes mercados europeos. Las colecciones, de estilo más cálido y suave que el que había caracterizado tradicionalmente a la cadena, apuntaban hacia esta dirección. En 2026, Inditex prevé lanzar Lefties hacia Francia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, unas tiendas que ya contarán con la nueva imagen y oferta de la cadena.

Como muestra de esta mayor importancia dentro del grupo, en septiembre, Inditex puso por primera vez en la historia de la cadena el nombre de Lefties en unos resultados semestrales. Pese a que las cifras de Lefties han estado siempre incluidas junto a las de Zara y Zara Home, este año el nombre de la cadena apareció textualmente en el documento. En total, los tres conceptos acumularon ventas de 13.150 millones de euros, un 0,89% más que el año anterior, y suponiendo un 71,63% del total de la facturación del grupo.

Más allá de las cifras facilitadas por el grupo, y según consta en las cuentas anuales de la sociedad Nikole, a través de la cual opera Lefties y que son consultables en el Registro Mercantil, Lefties finalizó el último ejercicio, concluido en enero de 2025, con una cifra de negocio de 644,81 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 17,44% respecto al ejercicio anterior, cuando anotó unos ingresos de 549,04 millones de euros. Se trata del ritmo de crecimiento más alto de todos los conceptos de Inditex en el último ejercicio.

Además de en Alegra, Lefties tiene presencia con formato outlet de forma seleccionada, en Nassica y en Las Rozas The Style Outlets (Madrid), gestionados por Neinver, operador de centros comerciales outlet en España y Polonia. También está en Sevilla Fashion Outlet y, en Portugal, en Vila do Conde Porto Fashion Outlet.