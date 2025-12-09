Christian de Angelis/ Pablo Bueno

Resiliencia del sector español de la moda en los mercados internacionales. En un entorno de estancamiento en el comercio internacional, que ha impactado en las ventas españolas de bienes al extranjero, el sector de la moda mantiene el empuje: las exportaciones de moda subieron de enero a septiembre un 4,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De continuar con este ritmo en los últimos tres meses del año, el sector batirá en 2025 un nuevo récord exportador, alcanzado el pasado año con 33.648 millones de euros.

Según datos del Icex, las ventas al exterior de productos textiles, prendas de vestir, calzado, perfumería, joyería, accesorios y otros productos agrupados bajo el epígrafe moda se recuperaron en septiembre, con un alza interanual del 5,9%, lo que ha permitido mantener un balance acumulado muy positivo.

El dinamismo exportador de la moda española contrasta con la atonía en el conjunto de las ventas españolas de bienes a los mercados internacionales: de enero a septiembre, estas exportaciones subieron sólo un 0,5%, con una subida en septiembre del 2,6%. De esta forma, la moda fue responsable del 8,9% de las exportaciones totales.

Septiembre se convierte en el cuarto mes del año con mayores subidas de las exportaciones de moda española y supone un cambio de tendencia del pinchazo de agosto, cuando las exportaciones cayeron casi un cuatro por ciento. El primer trimestre de 2025 fue especialmente positivo, con subidas de las exportaciones del 10,3% en enero (la mayor subida en lo que va de año), del 7,7% en febrero y del 9,4% en marzo.

El comienzo de la primavera no fue bueno: con un retroceso del 2% en abril y un estancamiento en mayo, a los que siguió un junio de recuperación en el que las ventas españolas de moda al extranjero crecieron casi un 10%. En julio siguió la tendencia positiva, cerrando con un incremento exportador por encima del tres por ciento, para volver a caer en agosto, un 3,9%. El dato de septiembre pone la nota positiva a un prometedor año en el que España ha vendido al exterior más de mil millones más en moda que en 2024.

Las prendas españolas venden bien

Las prendas de vestir siguen siendo el producto estrella de las exportaciones españolas de moda. Suman en lo que va de año 9.438 millones de euros en exportaciones, lo que supone un incremento interanual del 4,1%. Le siguen los productos de perfumería y cosmética, cuyas ventas al exterior han crecido un 4,6%, y los materiales textiles, cuyas exportaciones han caído un 2,7%.

Por su parte, la joyería y relojería, pero también las prendas confeccionadas en piel (categorías con un peso menor en las exportaciones españolas de moda), han disparado sus ventas internacionales. En el caso de las exportaciones de joyas, el incremento hasta septiembre ha sido de casi el 50% en comparación con los nueve primeros meses de 2024. En el caso de las prendas de piel, la subida ha sido del 27%.

Las ventas de calzado de España fuera del país cayeron un 3,3%, según los últimos datos de Icex sobre los nueve primeros meses de 2025, al igual que ocurrió con la marroquinería (con un descenso del 5%) y los cueros y pieles para la confección (-3,9%).

Déficit comercial al alza

A pesar del buen dato de las exportaciones españolas de moda, España incrementó en el periodo de enero a septiembre el déficit comercial con el exterior. Las importaciones de España de productos textiles, prendas de vestir, calzado, perfumería, joyería y accesorios (entre otros productos agrupados bajo el epígrafe moda) crecieron un 5,4% interanual hasta septiembre, hasta 28.079 millones de euros.

Sólo abril y agosto registraron bajadas en las importaciones, del 4,6% en abril y del 6,1% en agosto. El resto de los meses, las compras españolas de productos relacionados con la moda al exterior no ha dejado de crecer, especialmente en enero, cuando se llegó a los 3.270 millones de euros, casi un 23% más que en el mismo mes de 2024. Pero también en junio donde la subida fue del 11,1%.

La mayor marcha de las importaciones frente a las exportaciones provocó que el déficit exterior (la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones) llegó a 2.445 millones de euros, un 19,3% más que en los tres primeros trimestres de 2024.

La moda supone el 8,9% de las exportaciones

La buena marcha de las ventas de moda de España al exterior contrasta con el estancamiento registrado en los datos agregados de las exportaciones españolas de bienes, que avanzan en el acumulado del año un 0,5% en comparación con los primeros nueve meses del año pasado.

En septiembre las ventas internacionales de España crecieron sólo un 2,6%, hasta los 3.419 millones de euros, lo que permite a la moda ganar protagonismo en el total de las exportaciones españolas: en el acumulado de enero a septiembre, la moda supone un 8,9% del total de las exportaciones españolas.