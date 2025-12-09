Kleymac salta al retail tras cuarenta años fabricando pantalones de mujer en Sabadell

Irene Juárez

Tras cuarenta años diseñando y fabricando pantalones de mujer en Sabadell (Barcelona), Kleymac da el salto al retail para preservar su negocio. La compañía catalana de origen familiar abre este martes su primera tienda en Barcelona para blindarse ante la progresiva pérdida de peso en el multimarca, su principal canal de distribución.

La compañía sufrió con la crisis de 2008, momento en que comenzó a perder algo de dinamismo. Fue entonces cuando la segunda generación de la familia fundadora se puso a los mandos para revitalizar un negocio anclado en la tradición. Marc Aguilar, hijo del fundador y actual director general de la compañía, lanzó la página web y ahora lidera la puesta en marcha de su primera tienda, ubicada en el número 114 de la calle Madrazo, en la zona alta de la ciudad.

La historia de Kleymac ha estado marcada por la venta en el canal wholesale. Actualmente, sus prendas, principalmente pantalones de mujer, se distribuyen en alrededor de 180 puntos de venta en el país, aunque la compañía también realiza ventas puntuales en Andorra, Bélgica, Italia y Francia. La empresa prevé que la tienda física le dé el empujón necesario para ganar más peso también en este canal.

Kleymac cuenta en Sabadell con una nave de 1.500 metros cuadrados donde lleva a cabo la creación de los diseños, el patronaje, el almacenamiento y la logística, de la mano de una plantilla de siete personas. La confección se realiza de forma externa en talleres de proximidad repartidos por diferentes puntos de Cataluña, como Sabadell, Terrassa, Manresa o Lleida. La compañía produce entre 50.000 y 60.000 prendas anualmente, elaboradas con tejidos europeos.

Kleymac cerró su último ejercicio con una cifra de negocio de 700.000 euros, y prevé culminar su actual año fiscal con una facturación de entre 1,1 millones y 1,2 millones de euros, lo que supondrá un crecimiento del 57%. Aguilar vincula esta cifra a una mayor fabricación para terceros y un aumento del 25% de las ventas de su propuesta propia.

Actualmente, Kleymac trabaja para cuatro marcas: tres españolas y una americana. El 40% de su facturación se genera con la venta para terceros. Sus patrones buscan “adaptarse a todas las mujeres”, con tejidos “que están pensados para perdurar”, explica el director en una entrevista cn Modaes. El precio de los pantalones oscila entre 118 euros y 153 euros.

El 90% de las ventas de Kleymac se concentran en España, prácticamente la totalidad mediante el canal wholesale, con un canal online que sólo pesa un 8%. En este sentido, otro de los objetivos de la tienda es “crear sinergias” entre canales, fortaleciendo sobre todo el digital.

“El multimarca está cada vez más polarizado, y nos damos cuenta de que necesitamos retomar el contacto con el cliente final”, explica Aguilar. Así, Kleymac llega a Barcelona con la intención de transformar un negocio tradicionalmente productor para convertirse en “una marca que fabrica localmente” y ganar notoriedad entre el público local.