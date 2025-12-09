Blue Banana diversifica con el salto a perfumería de la mano de The Fragance Force

Modaes

Blue Banana diversifica con la entrada en perfumería. La empresa madrileña de moda ha ampliado su cartera de productos con el lanzamiento de su primera fragancia unisex, Advntr. Con este movimiento, la compañía se adentra en un segmento lucrativo para las empresas de moda, diversificando su negocio en un momento de madurez cuando está a punto de cumplir una década de trayectoria.

El nuevo perfume de Blue Banana ha sido fabricado por The Fragance Force en Barcelona, que también es proveedor de marcas como Gant, Guy Laroche, Harper&Neyer o Hawaii Tropic. La producción se lleva a cabo en las instalaciones de la compañía, ubicadas en Sant Cugat del Vallès.

Blue Banana ha estado inmerso en un ambicioso plan de expansión que le ha llevado a contar con medio centenar de puntos de venta sólo en España en una década. Además, este año la compañía madrileña ha entrado en el mercado chileno de la mano de la cadena 7veinte, y en Líbano, donde subió la persiana en puntos de venta de los almacenes ABC.

El objetivo de la empresa pasa por alcanzar 69 puntos de venta en 2026, año en el que dará por finalizado el primer plan estratégico de la compañía y coincidiendo con su primera década de historia. Para entonces, Blue Banana espera, además, haber expandido su presencia internacional a 18 países diferentes.

Blue Banana cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 24 millones de euros, un 24% más que el año anterior. Ese mismo año, el resultado bruto de explotación (ebitda) descendió un 44% respecto a 2023, hasta situarse en algo más de un millón de euros, según ha hecho público la empresa en su memoria de sostenibilidad.