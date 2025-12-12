La moda modera la subida de precios a sólo el 0,3% en noviembre frente al 3% general

Pablo Bueno

La moda sigue moderando la subida de precios en España. A falta del indicador de diciembre, los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del vestido y el calzado indican que los precios han seguido atenuado sus subidas respecto al máximo anual que anotaron en julio y septiembre. En concreto, los precios de los productos de vestido y calzado han cerrado noviembre con un alza del 0,3% interanual, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta leve subida es un hito más en la contención de precios que ha registrado el sector de la moda desde septiembre, cuando cerró con un alza de 0,8%, su máximo anual. En octubre la inflación de la moda se redujo al 0,5% y de nuevo ha descendido dos décimas hasta el 0,3% interanual en noviembre.

Con los datos de los once primeros meses sobre la mesa, la inflación de la moda anotó un único mes de caídas, en enero, con un descenso del 0,1% interanual. A partir de febrero, sin embargo, el alza en los precios ha sido progresiva: de un 0,1% en febrero, 0,2% en marzo y 0,3% en abril. En mayo y junio, los precios de vestido y calzado aceleraron hasta registrar una subida del 0,5%.

A pesar de que el IPC general se ha situado en el 3%, los precios de la moda han aumentado muy por debajo de este dato

Dentro del sector de la moda, sin embargo, el incremento de los precios se ha dado de forma irregular. La subida del IPC se ha concentrado en las prendas de vestir, que cerraron noviembre con un alza del 0,4% interanual, mientras que los precios del calzado y sus reparaciones volvieron a marcar un plano respecto al año anterior y ya son dos meses seguidos de estancamiento.

Las prendas de vestir, que durante todo el año habían anotado incrementos significativos, también mostraron contención en noviembre. De las subidas de alrededor de un 1% registradas en julio, agosto y septiembre de 2025, pasamos al 0,7% en octubre y un nuevo ajuste a la baja en noviembre, cerrando en el 0,4%.

El calzado, en cambio, mostró un comportamiento bien diferente. El presente año comenzó con los precios a la baja durante todo el primer cuatrimestre, destacando marzo y abril con caídas del 0,6%. En mayo, subieron ligeramente los precios un 0,2% interanual, que se repitió en junio, y de ahí escalaron hasta el máximo alcanzado en septiembre: un 0,5%. Desde entonces, los precios del calzado se han estancado.

El IPC en el sector de la moda se aleja de la tendencia que sigue el conjunto de precios de la cesta de la compra en España. Frente al 0,3% que han aumentado los precios de vestido y calzado, el IPC general ha cerrado octubre con un incremento del 3% interanual, repitiendo lo que ocurrió en septiembre y una décima menos del registrado en octubre.

Los precios del calzado se han estancado en los últimos meses, mientras que las prendas de vestir han subido un 0,4%

En su evolución anual, el instituto estadístico ha destacado el efecto que ha tenido la bajada de los precios de la electricidad. Esto supone un cambio de tendencia con respecto a noviembre del año pasado, cuando los precios de la electricidad experimentaron un repunte.

El IPC es un indicador que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España. La encuesta tiene periodicidad mensual y se elabora a partir de la observación de 462 artículos.

Los productos relacionados con la moda, se dividen en dos subgrupos. Vestido, que contabiliza prendas de vestir para hombre, para mujer, para bebés y niños y otros artículos de vestir. El calzado comprende calzado para hombre, para mujer y para bebés y niños.