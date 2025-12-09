Dan John alcanza una veintena de tiendas en España con nueve aperturas en 2025

Modaes

Dan John acelera en la recta final del año. El grupo italiano especializado en moda masculina ha subido la persiana de un nuevo punto de venta en el número 20 de la calle Juan de Herrera, en Santander, hace apenas tres días. La compañía ha llevado a cabo un plan de expansión internacional que engloba la apertura de ocho puntos de venta durante este año en España y sus primeras tiendas en Iraq, Polonia, Países Bajos, Bulgaria y Azerbaiyán.

Dan John, que desembarcó en España hace nueve años, ha estrenado nueve puntos de venta en el mercado nacional este año, ubicados en Málaga, Vitoria-Gasteiz, Girona, Platja d’Aro, Santiago de Compostela, Ciudad Real, Marbella, Barcelona y Santander.

Tal como explicó Daniele Raccach, consejero delegado y cofundador de la empresa, a Modaes, Dan John prevé abrir medio centenar de tiendas en el país en los próximos años, así como la apertura de una sede para acompañar este crecimiento, acompañado del canal online.

Dan John apunta a los 10,5 millones de euros en facturación para concluir 2025

Dan John concluyó el ejercicio 2024, de manera global, con una cifra de negocio de más de 126 millones de euros, un 19% más que en el año anterior, especialmente gracias a la expansión retail, por la que ha abierto casi medio centenar de tiendas, inaugurando mercados como Iraq, Polonia, Países Bajos, Bulgaria y Azerbaiyán.

“Estamos creciendo muy rápido y queremos expandirnos gradualmente, pero con fuerza”, explicó el pasado octubre Daniele Raccah, consejero delegado y cofundador de Dan John, a Modaes.

Más allá de la cifra de negocio, la compañía prevé alcanzar un resultado bruto de explotación (ebitda) de dos millones de euros y anotar una cifra de negocio de 10,5 millones de euros para este año.