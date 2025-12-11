Scuffers crece con el ‘streetwear’ y salta a Londres con una tienda temporal

Gema Dalia

Scuffers mueve ficha en Londres. La start up de moda streetwear ha aterrizado en la capital británica con un espacio temporal ubicado en Brewer Street, en el barrio del Soho, que permanecerá abierto durante un año a la espera de que la empresa encuentre el lugar donde subir la persiana de su primera tienda permanente fuera de España.

Fundada por Jaime Cruz y Javier López en 2018, Scuffers ha puesto la mirada en Londres para abrir las puertas de la que será su primera tienda en el mercado británico. La compañía ya cuenta con puntos de venta propios en Madrid, Barcelona y Valencia, donde dio el pistoletazo de salida a su expansión en físico el verano de 2024.

La empresa madrileña también ha llevado a cabo una relocalización de sus oficinas en los últimos meses. Anteriormente ubicadas en Madrid, Scuffers se encuentra ahora en Pozuelo de Alarcón. “Estamos más cómodos con esta localización”, ha apuntado Cruz, a Modaes.

Scuffers anotó una cifra de negocio de 8,09 millones de euros en 2023, el último ejercicio con datos disponibles

Publicidad

Scuffers tiene presencia, escala global, en mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania o Francia, a través de su canal online. El salto internacional de la empresa se suma a la incursión de otras marcas de moda streetwear en mercados como Estados Unidos, donde Nude Project aterrizó el pasado octubre con un pop up en Miami.

La empresa anotó un alza en su volumen de negocio en el último ejercicio con datos disponibles. En 2023, la sociedad Scuffers Partners multiplicó por cuatro su tamaño, pasando de 2,11 millones de euros en 2022 a 8,09 millones de euros en 2023.

El resultado de la empresa también se disparó. Si en 2022 anotó un resultado de explotación de 0,69 millones, que pasó a 3,05 millones de euros en 2023, el resultado neto se situó en 2,32 millones de euros en 2023, frente a los 0,59 millones de euros de 2022.