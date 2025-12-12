Adiós al ‘de minimis’ en julio: La UE impondrá un arancel fijo de tres euros a pequeños envíos

Modaes

Europa mueve ficha para frenar a Shein y Temu. El Consejo de la Unión Europea (UE) ha aprobado este martes la aplicación de un arancel fijo de tres euros a los paquetes de pequeño valor, inferiores a 150 euros, que entren en el bloque comunitario a través del comercio electrónico. La medida entrará en vigor el 1 de julio de 2026.

La decisión de las autoridades europeas responde a la preocupación por la “competencia desleal” a la que se enfrentan los vendedores europeos frente a las mercancías que actualmente ingresan libres de arancel. Apuntan hacia “riesgos sanitarios y de seguridad” para los consumidores, los “altos niveles de fraude” y a los “impactos medioambientales asociados” a este tipo de productos.

El nuevo gravamen se aplicará a todos los bienes importados en pequeños envíos cuyo vendedor no comunitario esté registrado en el sistema de ventanilla única de IVA (IOSS) de la UE, lo que representa aproximadamente el 93% de los flujos de ecommerce hacia el bloque.

Según el Consejo, la medida es temporal y estará vigente hasta que entre en vigor el acuerdo definitivo para eliminar por completo el umbral de exención de aranceles para los paquetes de menos de 150 euros. Una vez implementada, todos los bienes bajo ese valor estarán sujetos a los aranceles normales de la UE según su categoría.

El Ejecutivo comunitario supervisará periódicamente la aplicación del arancel y evaluará si es necesario extenderlo a productos enviados por vendedores no registrados en el IOSS, ampliando así el alcance de la medida.

La iniciativa se diferencia de la tarifa de manejo (handling fee) que aún se discute dentro del paquete de reforma aduanera y del marco financiero plurianual, y que busca modernizar los procedimientos de importación en la UE.

Para el sector de la moda y el retail, esta medida podría impactar en las compras transfronterizas de pequeño valor, especialmente aquellas de ropa y accesorios comprados en plataformas de ecommerce fuera de la UE, donde los consumidores europeos hasta ahora estaban exentos de aranceles.

Los expertos señalan que la medida busca nivelar el campo de juego para los minoristas europeos, incentivar el comercio interno y reducir los riesgos asociados al aumento exponencial del comercio electrónico transfronterizo, marcando un cambio significativo en la política arancelaria de la UE para pequeños envíos.