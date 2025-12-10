New Era: treinta tiendas en un año en España de la mano de Experience Group

Modaes

New Era lleva sus gorras a todos los puntos del país. La marca estadounidense de streetwear ha expandido su red en España en el último año con 28 aperturas en la Península Ibérica. La compañía continuará con su plan de expansión en el próximo ejercicio, con el que proyecta subir la persiana de otros cuatro locales en el mercado español, así como aumentar su red de puntos de venta multimarca como Foot Locker o los grandes almacenes El Corte Inglés.

España se ha posicionado en los últimos años en el mapa de ventas de la compañía norteamericana como uno de los cinco mercados más importantes. Por ello, New Era ha llevado a cabo una estrategia de expansión en la Península Ibérica en colaboración con Experience Group, una empresa española especializada en retail y expansión de marcas.

En noviembre de 2024, la marca aterrizó en el número 15 de la Gran Vía de Madrid, en un local con 160 metros cuadrados de superficie repartidos en dos plantas. Más tarde, en abril de este año, New Era siguió consolidándose en España con su primer establecimiento en Barcelona, situado en el número 36 de Portal del Ángel, una de las calles con más actividad comercial de Barcelona. Desde entonces, la compañía ha aumentado su red de tiendas propias en ciudades como Santander, Oviedo, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Cádiz, Marbella, Málaga, Granada y Almería.

New Era ha instaurado sus oficinas en Madrid y en Barcelona, como parte de su plan de expansión en España

Actualmente, New Era opera a través de 300 puntos de venta multimarca en el territorio nacional, en grandes superficies de distribución como Sprinter, El Corte Inglés, JD, Snipes y Foot Locker. La compañía ha instaurado sus oficinas en el país en Madrid y en Barcelona, en el marco de la expansión de su red de tiendas para el próximo año, que ya cuenta con cuatro nuevas localizaciones previstas.

El grupo, que dio sus primeros pasos como especialista en gorras, ha diversificado a ropa y accesorios. La compañía mantiene el objetivo de “fortalecer la relación con moda, música y cultura urbana, manteniendo la herencia deportiva de Estados Unidos”, señala Gian Paolo Mantello, director de New Era en España.

En 2022, la facturación del grupo rondaba los mil millones de dólares. Un año más tarde, la compañía se encontraba ante las puertas de su salida a bolsa, con la que podría haber alcanzado un valor de entre 4.000 millones de dólares y 5.000 millones de dólares.

New Era adquirió ’47 en 2024, una marca estadounidense de gorras y ropa deportiva

En 2024, New Era llegó a un acuerdo para adquirir ‘47, una marca estadounidense de gorras y ropa deportiva unisex y con oferta infantil. El importe de la operación no transcendió, pero según medios norteamericanos, se espera que la adquisición genere alrededor de 2.000 millones de dólares en ingresos anuales.

New Era fue fundada en 1920 por el alemán Ehrhardt Koch, pero no fue hasta 1932 cuando saltó a la fama al integrar la segunda generación familiar al negocio. El hijo de Koch, Harold Koch, redirigió el foco de la marca a las gorras de béisbol, un artículo que estaba ganando popularidad en aquella época.

En 1950 era el único fabricante independiente de gorras que suministraba productos a equipos de béisbol de grandes ligas. Su nuevo público le llevó a ubicar su sede central en Buffalo, Nueva York. En el año 2000 dio un paso en su salto internacional con una primera oficina en Reino Unido.