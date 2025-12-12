Paloma Wool, a la conquista de Londres con su tercera tienda permanente

Gema Dalia

La gira mundial de pop ups de Paloma Wool pone la guinda de su pastel en Londres. La firma barcelonesa impulsada por Paloma Lanna ha abierto las puertas, por tercera vez en su trayectoria, de una nueva tienda en Londres. Tras el desembarco de su primer punto de venta permanente en Nueva York, y un segundo en Barcelona, su ciudad natal, Paloma Wool se hace hueco en el barrio londinenses de Mayfair.

Ubicada el número 7-8 de Conduit Street, tiene como vecinas a marcas vecinas como Cos, Tag Heuer, Sandro o Vivienne Westwood. La zona, una de las más comerciales de la ciudad, conecta Regent Street con Savile Row.

El nuevo punto de venta de Paloma Wool será el tercero que abre la empresa este año. Su primer establecimiento permanente, ubicado en el 425 de Broome Street, en el barrio de Soho de Nueva York, subió la persiana el pasado abril. Seis meses más tarde, tras llenar la ciudad de Barcelona con el anuncio de su primera apertura en la capital catalana (instalando publicidad en calles como Paseo de Gracia), Paloma Wool se instaló en el número 360 de la Avenida Diagonal.

Paloma Wool cuenta con tres localizaciones permanentes distribuidas en Nueva York, Barcelona y Londres

Actualmente, la gira de pop ups de Paloma Wool continúa su recorrido. La firma se ha instalado en el número 84 de la rue de Turenne, en el barrio parisino de Le Marais. El espacio permanecerá abierto hasta el 24 de diciembre, presentando la colección otoño-invierno 2026 de la firma.

El plan de expansión de Paloma Wool en retail llega tras una década operando como firma nativa digital, combinando flagship stores, pop ups y una sólida comunidad internacional. La tienda efímera de París prolonga la dinámica del World Tour, la gira internacional que la empresa desarrolla desde 2019 con conceptos efímeros en ciudades como Madrid, Londres, Los Ángeles, Copenhague, Berlín y Seúl.

Fundada en 2014 como un proyecto digital dentro del grupo familiar Intermalla, propietario de Nice Things, Paloma Wool decidió hacerse a un lado en 2020 para operar de forma independiente a través de la sociedad Puro Paseo. Desde entonces, la empresa ha conseguido multiplicar su tamaño y su notoriedad internacional, con un público que trasciende las fronteras españolas y un discurso estético que mezcla arte, sostenibilidad y comunidad.

Paloma Wool cerró 2023 con una cifra de negocio de 12,82 millones de euros, un 30,9% más que en 2022, y con un beneficio neto de 2,7 millones. Los resultados reflejan la solidez de su modelo directo al consumidor y el potencial de internacionalización de la marca, especialmente en mercados como Estados Unidos, Francia y Corea del Sur.