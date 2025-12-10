Bleckmann da gas a su expansión en Europa con un nuevo centro de distribución en Girona

Modaes

Tan solo un año después de comenzar a operar en España, la multinacional Bleckmann, especializada en soluciones logísticas para la industria de la moda, ha puesto en marcha un nuevo centro de distribución. Se ubica en Cataluña, concretamente en Riudellots de la Selva (Girona), y tiene el objetivo de reforzar su presencia en el sur de Europa.

Con una capacidad de almacenamiento de 9.904 metros cuadrados, se trata de un centro multiusuario con diez muelles de carga. Ofrece desde tramitación de aduanas, evaluación de clientes, control de calidad, etiquetado, ensacado, taller de renovación, entrada, recogida, embalaje, salida y control de existencias, y gestión de devoluciones.

El director de operaciones en España de Bleckmann, Quentin Godfirnon, ha destacado que “su ubicación estratégica”, con conexión directa con las autopistas AP-7 y C-35, las nacionales N-II y C-63, “permitirán ofrecer soluciones logísticas más rápidas” para los clientes tanto de España como del sur de Europa.

Bleckmann registró una facturación de 641 millones de euros en 2024

Bleckmann es una multinacional especializada en ofrecer soluciones logísticas a las empresas de la industria de la moda. Desembarcó en España hace aproximadamente un año, haciéndose con una participación mayoritaria en B2Tex y, de hecho, empezó a operar a través de la infraestructura y cartera de clientes de la empresa de logística española.

La compañía cerró el ejercicio 2023 con una facturación de 564 millones de euros, cifra que elevó en un 13,7% el año pasado, hasta 641 millones de euros. En este tiempo también ha ampliado su plantilla, que pasó de 5.000 personas el año pasado hasta 6.500 empleados este año.

Según las últimas informaciones publicadas, el objetivo inicial de Bleckmann en España era multiplicar por dos la facturación de B2Tex, que se situó en 2023 en 62 millones de euros, para alcanzar una cifra de negocio de 200 millones de euros en 2029.

El gigante logístico fue fundado en 1862 como una compañía de transporte de origen belga y neerlandesa. A lo largo de los años, evolucionó su negocio hasta ofrecer soluciones de la cadena de valor a otras empresas.