Decathlon avanza en Latinoamérica con su desembarco en El Salvador

Decathlon sube la apuesta por Latinoamérica. El gigante francés de moda y equipamiento deportivo ha puesto en marcha su primera tienda en El Salvador, dos meses después de su vuelta a Argentina. La compañía ya tiene presencia en México, Colombia, Chile, Brasil, Panamá y Costa Rica.

Según han avanzado medios locales, la nueva tienda, con una superficie de 3.000 metros cuadrados, se encuentra en el centro comercial Multiplaza, en San Salvador. La compañía destaca su posición estratégica en la costa del Pacífico, “ideal para el surf” y su “creciente pasión por los deportes al aire libre”.

Decathlon desembarca en el país meses después de su vuelta a Argentina, país en el que no operaba desde 2001. Allí, la compañía prevé poner en marcha una veintena de establecimientos. Por otra parte, el grupo continúa estudiando su expansión hacia Mar del Plata, Salta, Mendoza y Rosario.

Mientras la compañía prosigue con su expansión por Latinoamérica, cada vez se aleja más de China, en plena guerra comercial con Estados Unidos. El grupo francés ha dado los primeros pasos en el proceso de venta del 30% de su negocio en el gigante asiático.

Según los últimos datos publicados, Decathlon cerró el ejercicio fiscal de 2024 con un aumento en sus ventas, pero una caída de su resultado neto. La cifra de negocio se situó en 16.200 millones de euros, un crecimiento del 3,8% respecto a la registrada hace un año. El beneficio, sin embargo, se situó en 787 millones de euros, un 15,4% menos que en 2023, cuando la empresa ganó 923 millones de euros.

En marzo de este año, la compañía contaba con presencia en 79 países y con un parque de tiendas de 1.817 establecimientos. Tras cesar sus operaciones en Rusia, la empresa elevó su apuesta por mercados como India, donde prevé invertir 100 millones de euros en los próximos cinco años, o Alemania, donde invertirá la misma cantidad hasta 2027.