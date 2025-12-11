Mango se expande en Estados Unidos y alcanza sesenta tiendas con su llegada a Chicago

Modaes

Mango desembarca en Chicago y alcanza una red de sesenta establecimientos en Estados Unidos. La compañía española de gran distribución de moda se encuentra inmersa en un plan de expansión en el mercado estadounidense, uno de sus principales mercados y el más fuerte en cuanto a ventas en el canal digital.

El nuevo local de Mango está ubicado en el edificio residencial de lujo Ritz-Carlton Residences, en la zona de North Michigan Avenue de Illinois, en Chicago. La tienda cuenta con 1.000 metros cuadrados de superficie, y ofrece las líneas Woman y Man.

Como parte de su plan de expansión en Estados Unidos, Mango puso en marcha también a inicios de este mes su cuarta tienda en Manhattan, ubicada en el número 1976 de Broadway, en el barrio de Lincoln Square, y que cuenta con 800 metros cuadrados de superficie. Este establecimiento es el cuarto de la compañía en Nueva York, junto a los que ya tiene en Quina Avenida; en Broadway, en Soho, y en Hudson Yards.

Mango concluyó el primer semestre de 2025 con ventas de 1.728 millones de euros, un alza del 12% respecto al año anterior

El plan de expansión de Mango en Estados Unidos comenzó en 2022, con la apertura de su flagship en la Quinta Avenida de Nueva York. Para finales de año, la compañía proyecta haber puesto en marcha alrededor de 65 tiendas en el país, en el que está presente desde 2006.

En el próximo año, Mango prevé que el país se convierta en uno de sus tres principales mercados, en términos de ingresos. Por ello, el grupo planea aumentar su presencia en Estados Unidos con alrededor de veinte puntos de venta, algunos de ellos ubicados en Ohio, California y con especial foco en el área de San Francisco.

Según los últimos datos publicados, Mango concluyó el primer semestre de su ejercicio fiscal actual con unas ventas de 1.728 millones de euros, un 12% más que en el primer semestre de 2024. El año pasado, su último ejercicio completo, Mango facturó 3.339 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 172 millones de euros.