Triana Alonso / Christian De Angelis

Resultados mejores de lo esperado para el número uno de la moda en España. Con un tercer trimestre que supera a los dos anteriores, Inditex logró cerrar el pasado 31 de octubre con una notable mejora en su evolución, con más velocidad en ventas y en beneficio a la registrada en los seis primeros meses del ejercicio. La mejora del margen, el ajuste de la caja, la estabilidad en la red de tiendas o el impulso de Lefties se sitúan como algunas de las claves para entender la evolución del líder mundial de la moda en lo que va de 2025.

Con disrupciones como la guerra comercial cada vez más asumidas y los tipos de cambio como el gran lastre del ejercicio, Inditex afronta los últimos meses del año con un arranque fuerte, tal y como pasó en el tercer trimestre. Además, lo hace dotado de un nuevo órgano para entender el mundo: la compañía ha fichado al primer ministro italiano Enrico Letta como presidente de su nuevo consejo asesor internacional, que se centra en geopolítica, economía internacional y asuntos globales.

Ventas, más rápidas (incluso con la divisa en contra)

De avanzar un 1,6% en el primer semestre del año a hacerlo a ritmos del 2,7% en el acumulado hasta el tercer trimestre del ejercicio. ¿Cómo? Naturalmente, con un acelerón en el periodo de agosto a octubre.

Tras crecer a ritmos interanuales de sólo el 1,5% en el primer trimestre y del 1,7% en el segundo, Inditex pisó el acelerador en el tercer trimestre, con un incremento de las ventas del 4,9%, hasta 9.814 millones de euros. La mejora ha sido posible a pesar de que el impacto de las divisas persiste: a tipos de cambio constante, las ventas subieron en el tercer trimestre un 8,4%, mientras que en el acumulado anual el incremento se eleva hasta el 6,2%.

Inditex, cuya facturación acumulada hasta octubre se situó en 28.171 millones de euros, mantiene un impacto negativo de 4% de las divisas en sus previsiones de ventas para el conjunto del ejercicio, tal y como avanzó en la presentación de resultados del primer semestre.

Margen récord

Si la guerra de la moda está hoy más centrada en la rentabilidad que en el tamaño, Inditex ganó claramente la batalla del tercer trimestre. El margen bruto de la compañía se situó entre agosto y octubre (tradicionalmente, el periodo más rentable para el grupo) en el 62,2%, el valor más alto desde el tercer trimestre de 2013, cuando alcanzó el mismo ratio. Con respecto al tercer trimestre de 2024, el margen mejora en siete décimas o setenta puntos básicos. En los nueve primeros meses del ejercicio, el margen bruto se ha situado en el 59,7%, tres décimas más que en el mismo periodo de 2024.

La mejora del margen es clave para explicar la mejora del resultado de Inditex: la compañía ha finalizado el periodo acumulado de febrero a octubre con un resultado neto de 4.622 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,9% frente a los tres primeros trimestres de 2024. En el tercer trimestre, Inditex ha logrado incluso acercarse al doble dígito, con un alza interanual del beneficio neto del 8,9%.

Caja menos boyante

El endeudamiento de Inditex ha sido históricamente una rara avis en el Ibex35 por una razón sencilla: es negativo. A cierre del tercer trimestre, esta caja sigue boyante, pero un poco menos que un año antes. La posición financiera neta del grupo español se ha situado a cierre del tercer trimestre en 11.268 millones de euros, lo que supone una reducción del 4,7% en comparación con el mismo momento del año anterior.

El grupo también ha cambiado la composición de su caja en comparación con el año anterior, con un mayor peso de las inversiones financieras temporales y menos efectivo y equivalencias. Es decir, Inditex ha destinado una mayor proporción de sus fondos ociosos a inversiones financieras temporales (en detrimento del efectivo en caja y equivalencias), haciendo que estas pasen del 30,2% del total a cierre del tercer trimestre de 2024 al 47,2% en el mismo momento del ejercicio actual.

Otro trimestre que promete

Inditex ofrece a los analistas e inversores en cada uno de sus resultados trimestrales un avance de cómo están yendo las ventas en el trimestre en curso, es decir, en las primeras semanas después de la fecha de cierre del anterior. Con los resultados del segundo trimestre, anunció un incremento del 9% en las ventas a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre, que a cierre del trimestre se ha quedado en el 8,4%.

Ahora, Inditex ha avanzado que el cuarto trimestre ha arrancado con más fuerza que el anterior. “Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 han crecido un 10,6% respecto al mismo periodo de 2024”, ha apuntado la compañía. También ha especificado que entre el 1 y el 24 de noviembre, es decir, antes del Black Friday, la evolución ya era positiva, con una subida de ventas a tipo de cambio constante del 9%.

Red más corta, tiendas más fuertes

El grupo gallego continúa afinando su red comercial con una estrategia que prioriza elevar el posicionamiento, especialmente de Zara, la escala y la visibilidad frente al número de establecimientos. “Absorber” tiendas, como suele describir el grupo, para concentrarse en grandes espacios estratégicos en ejes prime y diseño sofisticado, es la línea a seguir. Así, la compañía ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con 5.527 tiendas, lo que supone 132 cierres netos en un año. El ajuste afecta a la mayoría de cadenas, desde Zara hasta Oysho, mientras que sólo Bershka y Lefties han ganado puntos de venta, con cuatro y diez aperturas netas, respectivamente.

Este movimiento acompaña una apuesta más decidida por macroespacios de formatos únicos en las principales arterias de las grandes capitales. La apertura de Zara en la avenida Diagonal de Barcelona, diseñada por Vincent Van Duysen, o el despliegue de El Apartamento en el flagship de Serrano, son un ejemplo claro de esta nueva lectura de la tienda física. A ello se suman proyectos como las recientes aperturas en Osaka o el shop-in-shop de Mánchester, así como la próxima reforma de la Quinta Avenida, la apertura prevista en San Francisco y la llegada de Bershka a Miami en 2026.

Lefties, cada vez más visible

Lefties gana presencia en un momento en el que el grueso del parque comercial de Inditex se ajusta y, al igual que el resto de marcas, mejora su posicionamiento hacia arriba: de formato lowcost en el pasado a propuesta joven. La cadena ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con 213 tiendas, diez más que un año antes, y se consolida como el formato de mayor expansión neta dentro del grupo. El avance coincide con un impulso internacional que está llevando a la marca a mercados donde hasta ahora no tenía huella, como Italia o Alemania y, próximamente, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

El crecimiento también se refleja en sus cifras, que ahora comparten protagonismo en la línea de resultados de Zara. Lefties finalizó el ejercicio 2024, con 644,8 millones de euros en ventas, un 17,4% más que el año anterior, cuando facturó 549 millones de euros. Fue el mayor avance entre los conceptos de Inditex. El grupo ha comenzado, además, a dar mayor visibilidad pública al formato, a partir de un proceso de reposicionamiento iniciado en 2024.