Convenio del comercio: mirada a 2026 con posturas alejadas para otro año sin acuerdo
No hay acuerdo. La mesa que negocia el primer convenio colectivo estatal del comercio textil se ha reunido con las posturas muy alejadas. Sobre la mesa, la propuesta de la patronal, que los sindicatos tachan de “muy insuficiente”.
La mesa de negociación del convenio del comercio textil despide 2025 sin acuerdo.
