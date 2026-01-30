Kering prosigue los recortes con la reestructuración de Alexander McQueen en Italia

Modaes

Alexander McQueen prosigue sus recortes con un ajuste relevante en Italia. La firma de moda londinense, propiedad del hólding francés Kering, plantea recortar alrededor de un tercio de su plantilla en el país, según indicaron los sindicatos a Reuters esta semana.

Está previsto que el plan afecte a la estructura de la compañía en Italia, donde la marca creada por el diseñador británico del mismo nombre emplea actualmente a un total 180 trabajadores repartidos en tres unidades, de acuerdo con un responsable sindical citado por la agencia. Los representantes de los trabajadores advierten de que la reestructuración podría tener también repercusiones en la cadena de suministro local de la marca.

El trasfondo, sostienen los sindicatos, es un deterioro continuado del negocio. En las reuniones mantenidas con la dirección, Alexander McQueen habría descrito un escenario de emergencia marcado por una fuerte caída de los volúmenes de venta y de las unidades producidas, tras un descenso de 60% de la facturación en los últimos tres años.

La compañía ha confirmado que está “iniciando un proceso formal de consulta con los sindicatos” en su negocio italiano. Alexander McQueen enmarca el movimiento en un esfuerzo a escala de grupo para volver a una rentabilidad sostenible durante los próximos tres años. Este proceso es, además, parte del proceso de reformas estratégicas del nuevo consejero delegado del grupo Kering, Luca De Meo, quien asumió el liderazgo de la empresa el pasado año.

Kering, que también atraviesa un momento de presión sobre el negocio, señaló en un comunicado que “apoya plenamente” la transformación estratégica de Alexander McQueen y se mostró confiado en que las medidas refuercen su posición en el mercado global del lujo. En Alexander McQueen llegó a alcanzar una facturación de 820 millones en 2022, según estimaciones de mercado.

El ajuste en Italia se produce después de que la firma confirmara el año pasado recortes de empleo en su oficina de Reino Unido, como parte de una revisión estratégica más amplia.

Los líderes sindicales tienen previsto reunirse con Luca de Meo, consejero delegado de Kering, el próximo 5 de febrero. La cita servirá para abordar el alcance del plan y sus posibles derivadas sobre el ecosistema industrial italiano que trabaja para la marca.

En el tercer trimestre del ejercicio 2025, Kering registró una facturación de 3.415 millones de euros, lo que supuso una caída del 5% en términos comparables. El descenso marcó una clara mejora frente al trimestre anterior, cuando las ventas retrocedieron un 15%. La compañía publicará sus resultados anuales el próximo 10 de febrero, los primeros bajo la dirección de Luca De Meo.