Kering impulsa Gucci en México con una nueva tienda en Monterrey

María Bertero

Kering mima a Gucci en el mercado latinoamericano más atractivo para el lujo. En tiempos de cambios directivos para el conglomerado francés, la compañía rearma su negocio en México con una de sus marcas estrellas: Gucci. El próximo año, la firma abrirá una tienda renovada en El Palacio de Hierro Monterrey, según informaron fuentes de Gucci a Modaes.

El nuevo espacio estará operativo en el primer trimestre de 2026. La compañía italiana opera en la departamental que El Palacio de Hierro tiene en Monterrey, ubicada en el centro comercial Paseo San Pedro.

Actualmente, Gucci cuenta con trece puntos de venta en el mercado mexicano, siendo la mayoría de ellos shop in shops en Palacio de Hierro, sumado a flagships como el de Avenida Masaryk, el del centro comercial Artz Pedregal o el de Cancún.

El país es el principal mercado de la marca en Latinoamérica. Gucci también está presente en Brasil y en Chile, además de territorios del Caribe como Puerto Rico, Aruba y Nassau. A principios de este año, la compañía registró su marca en Argentina, aunque fuentes del grupo ya han descartado que Gucci comience a operar allí.

Gucci tiene trece puntos de venta en México entre ‘flagship’ y ‘shop in shops’ en el Palacio de Hierro

Publicidad

Con su reapertura en Monterrey, Gucci sigue los pasos de Prada, que también renovó su espacio en la tienda departamental recientemente, con colecciones de moda y accesorios para hombre y mujer.

Nuevo liderazgo para el lujo en México

Esta apuesta por el mercado mexicano sucede bajo la nueva dirección regional de Gucci. El pasado abril, el gigante italiano del lujo nombró a Christophe Marque como presidente y consejero delegado para América.

Reportando directamente a Cayetano Fabry, Marque llegó a Gucci tras más de 25 años de experiencia en gigantes como LVMH, donde ocupó cargos de responsabilidad para DFS Group y también trabajó para L’Oréal en marcas como Yves Saint Laurent o Giorgio Armani.

Más allá del nuevo director para América, Gucci ha sido protagonista de varios cambios ejecutivos este año como el fichaje de Demna Gvasalia como creativo de tras la salida de Sabato De Sarno o la nueva consejera delegada Francesca Bellettini. También este año, Kering nombró a María Cristina Lomanto presidenta para Europa, Oriente Medio y África (Emea), sustituyendo en el cago a Matteo Mascazzini.

Algunos de estos cambios se dieron bajo la nueva dirección de Luca de Meo como consejero delegado de Kering y con el que espera reducir su red de tiendas, aumentar precios y disminuir la dependencia del grupo de Gucci.

El Palacio de Hierro inició este año una nueva etapa de la mano de Eléonore de Boysson

Publicidad

En los últimos trimestres, Kering ha visto cómo su buque insignia, Gucci, ha reducido a doble dígito sus ventas, al tiempo que ha ido acumulando su deuda. En este punto, De Meo pretende apostar con mayor intensidad por sus firmas Saint Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga.

Por su parte, El Palacio de Hierro, socio estratégico del lujo en México, también encara una nueva etapa bajo una dirección renovada. Tras la jubilación del español Juan Carlos Escribano, la empresa de tiendas departamentales nombró a Eléonore de Boysson, que se convirtió en la primera mujer en liderar la compañía.

Con amplia experiencia en el sector del lujo, Boysson trabajó más de dos décadas para LVMH y tiene la misión de mantener los buenos resultados que ha cosechado Escribano en su década a los mandos.