Kering adquiere el 20% de la italiana Raselli Franco Group para blindar su cadena de valor

Kering continúa blindando su cadena de valor. El conglomerado francés de lujo ha anunciado la adquisición del 20% de Raselli Franco Group, fabricante italiano de joyería, por 115 millones de euros. Se prevé que la operación finalice durante el primer trimestre del año que viene, y es una muestra más de cómo las grandes empresas del sector del lujo apuestan por comprar a sus proveedores para asegurarse el suministro y la exclusividad.

Según se recoge en un comunicado emitido por Kering, el objetivo del conglomerado es ir comprando partes hasta hacerse con la totalidad de la propiedad de la compañía hasta 2032. En el texto, la compañía explica que se trata de una estrategia para “reforzar el control sobre su cadena de valor”. La operación todavía está sujeta a las aprobaciones correspondientes.

Raselli Franco Group es una compañía familiar fundada en 1969 que lleva a cabo todos los procesos de la joyería: desde el abastecimiento de materias primas, como piedras preciosas, hasta procesos de Investigación y Desarrollo (I+D), diseño, producción, ensamblaje y control de calidad. “Esta adquisición refuerza las capacidades productivas de Kering, consolida aún más su excelencia artesanal y respalda sus firmes ambiciones en el segmento de la joyería”, prosigue el comunicado.

Luca de Meo (CEO de Kering) sostiene que la compra de la italiana “asegura las capacidades críticas para la joyería”

El consejero delegado de Kering, Luca de Meo, ha insistido en que la compra de Raselli Franco Group “asegura las capacidades críticas para la actividad de joyería”, una división que quiere hacer crecer en los próximos años. Con su reciente llegada a la compañía, el conglomerado se ha lanzado de lleno a la ejecución de su plan de reestructuración.

El objetivo de De Meo pasa por centrarse en activos estratégicos y deshacerse de los que no aporten valor para dar aire y devolver a la compañía a su evolución positiva. Hace escasos días, anunció la venta de uno de sus principales activos inmobiliarios, el edificio ubicado en el 715-717 de la Quinta Avenida de Nueva York. Con esta operación, la compañía ha ganado una liquidez de 690 millones de dólares.

Según los últimos datos publicados, Kering cerró el tercer trimestre con una facturación de 3.415 millones de euros, lo que supuso una caída del 5% en términos comparables. El descenso marcó una clara mejora frente al trimestre anterior, cuando las ventas retrocedieron un 15%.