Safilo consolida su giro a la rentabilidad y reduce deuda tras crecer 1,8% en 2025

Modaes

Safilo cierra un ejercicio positivo, pese a un tímido cuarto trimestre. La compañía italiana de óptica registró un margen bruto de 60,9% y un flujo de caja libre de 55 millones de euros, en un año de avance moderado de las ventas y presión por tipo de cambio. El grupo alcanzó una facturación preliminar de 983,4 millones de euros, con un crecimiento de 1,8% a tipo de cambio constante, según la presentación de sus principales indicadores del ejercicio.

En el cuarto trimestre, las ventas avanzaron un 0,4% a tipo de cambio constante, hasta 225 millones de euros. En cifras reportadas, el negocio retrocedió un 4,6% entre octubre y diciembre por el debilitamiento progresivo del dólar frente al euro. En 2025, las ventas cayeron 1% en términos reportados.

Por geografías, Norteamérica y Europa volvieron a sostener el crecimiento a tipo de cambio constante. En el mercado norteamericano, las ventas aumentaron un 1,5% en el cuarto trimestre, gracias al apoyo en el canal mayorista. Smith volvió a crecer en tiendas físicas, mientras Blenders siguió en negativo en el canal directo al consumidor.

En Europa, el negocio avanzó un 0,7% a tipo de cambio constante. La evolución trimestral estuvo condicionada por menores volúmenes ligados a acuerdos de suministro, la desconsolidación de Lenti tras su venta en junio de 2025 y el calendario de entregas a algunos clientes, anticipadas en el tercer trimestre. Safilo subrayó la evolución orgánica al alza del negocio de monturas graduadas en sus principales mercados.

Safilo vio sus ventas de 2025 impulsadas por el buen desempeño en Norteamérica y Europa

Publicidad

Asia-Pacífico moderó su ritmo en el cuarto trimestre tras varios periodos al alza y en el resto de los mercados cerró el año en negativo. El liderazgo de Smith en Estados Unidos y el refuerzo de su porfolio de marcas contemporáneas y de lifestyle impulsaron el avance anual, con aportación de enseñas como Carrera, Eyewear by David Beckham, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, BOSS, Kate Spade y Carolina Herrera.

La mejora de la rentabilidad se intensificó en la recta final del ejercicio. El margen bruto se situó en 61,9% en el cuarto trimestre. Safilo vinculó esta evolución a las medidas para contener el impacto de los aranceles, en especial los ajustes de precios en Norteamérica y el desplazamiento progresivo del aprovisionamiento fuera de China, además de una combinación favorable de precio y mezcla de producto.

En términos de caja, la compañía registró cerca de 16 millones de euros de flujo de caja libre en el cuarto trimestre, antes de la inversión en Inspecs. El ejercicio cerró con 55 millones de euros de flujo de caja libre, incluyendo 11,9 millones de euros netos por la venta de Lenti y considerando el conjunto de inversiones.

En el plano corporativo, el grupo adquirió una participación de 25% en Inspecs Group por cerca de 24,9 millones de euros. La deuda neta se redujo hasta 46 millones de euros a cierre de diciembre, tras completar un programa de recompra de acciones por 18 millones de euros, ejecutado entre junio y diciembre.

Para 2026, Safilo anticipa un entorno todavía exigente desde el punto de vista geopolítico y macroeconómico y mantiene el foco en reforzar la rentabilidad y la generación de caja, con crecimiento orgánico y adquisiciones selectivas.