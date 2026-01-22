Kering y Pandora, las únicas empresas de moda entre los cien grupos más sostenibles del mundo

Pablo Bueno

Poca moda entre las cien más sostenibles y a mitad de tabla. Kering y Pandora son las únicas empresas vinculadas al sector de la moda, el textil y el calzado que figuran en el ránking Global 100 de las empresas más sostenibles del mundo en 2025, elaborado por Corporate Knights. El listado, que analiza a más de 8.300 compañías cotizadas con ingresos superiores a mil millones de dólares, vuelve a evidenciar la baja representación del sector.

El grupo francés Kering se sitúa en la posición 43 del ranking, consolidando su presencia entre las empresas mejor valoradas por sus indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La compañía, propietaria de marcas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga o Bottega Veneta, es además la primera clasificada dentro de la categoría de textiles, moda y bienes de lujo.

Pandora, por su parte, ocupa el puesto número 48 y se posiciona como la segunda empresa del sector con mayor puntuación en sostenibilidad. La joyera danesa ha reforzado su perfil ESG en los últimos ejercicios gracias al uso de metales reciclados, la reducción de emisiones y el incremento del peso de los ingresos considerados sostenibles dentro de su negocio.

La evolución de los datos refleja una contracción progresiva de la presencia de la moda en el Global 100, un cambio significativo en el perfil de las compañías incluidas y una mejora relativa en posiciones para los grupos que permanecen.

La moda ha perdido presencia y ha bajado en las posiciones entre las cien compañías más sostenibles en los últimos cinco años

En una perspectiva histórica, el sector de la moda ha mostrado altibajos en el Global 100. En 2021 sólo tres empresas relacionadas con el sector de la moda se situaban en el ránking entre las cien más sostenibles: Kering en séptima posición, Adidas en el puesto 76 e Inditex, octava por la cola. En 2022, Inditex se situó en el puesto 73, con un avance de 19 posiciones respecto al año anterior, mientras que Kering cayó a la posición 12, consolidándose como la compañía de moda más sostenible del mundo en ese momento. Otros grupos como Puma, Gildan Activewear, Adidas y Natura también figuraban en la lista, aunque con posiciones más bajas y fluctuantes. Para 2023, el ránking incluyó cinco compañías del sector: Kering, Puma, Adidas, Gildan Activewear y Swatch Group, mientras que en 2024, sólo Puma logró entrar en la lista, en el puesto 54.

El caso de Kering

Kering se consolida como la empresa de moda más sostenible de los últimos cinco años gracias a una estrategia que integra la sostenibilidad en el núcleo de su modelo de negocio. La compañía francesa ha destacado en indicadores clave evaluados por Corporate Knights, como la reducción de emisiones de carbono, la gestión responsable de materias primas y la diversidad en cargos directivos.

Más del 50% de los ingresos de Kering provienen de productos sostenibles

Según el análisis de Corporate Knights, Kering se sitúa en la posición número 43, siendo la primera empresa de su sector, con más del 50% de sus ingresos provenientes de productos sostenibles, lo que refleja un compromiso tangible con la transición hacia un modelo de lujo más responsable. Como señalan los analistas, “Kering ha logrado convertir la sostenibilidad en un motor de crecimiento y un diferenciador estratégico frente a sus competidores”.

El grupo también ha sido reconocido por su inversión constante en innovación y trazabilidad, incluyendo el uso de cuero y materiales reciclados o de origen responsable, así como la adopción de prácticas de economía circular en sus cadenas de suministro. Además, su enfoque integral se extiende a la remuneración ejecutiva y a la transparencia en reporting ESG, factores que “refuerzan su credibilidad y liderazgo en el ranking Global 100”, según Corporate Knights.

Estas iniciativas permiten a Kering no sólo cumplir con estándares de sostenibilidad, sino posicionarse como referente de cómo la moda puede integrar criterios ambientales y sociales en la estrategia corporativa de manera rentable y medible.

Según el comunicado de Corporate Knights, las empresas del Global 100 “invirtieron de media el 58% de su capital en proyectos vinculados a la transición sostenible”, frente al 15% del conjunto de grandes compañías globales. Además, “los ingresos sostenibles crecen al doble de velocidad que el resto de ingresos”, una tendencia que beneficia especialmente a sectores industriales y energéticos, mayoritarios en el ránking.

Global 100 es un ránking anual elaborado por Corporate Knights desde 2005. La clasificación evalúa a todas las empresas cotizadas del mundo con una facturación superior a 1.000 millones de dólares a partir de 25 indicadores clave, que abarcan gestión de recursos, ingresos e inversiones sostenibles, diversidad, gobernanza, cadena de suministro y desempeño financiero. Las compañías implicadas en actividades consideradas controvertidas o que bloquean políticas climáticas quedan excluidas del índice.