Kering: Boucheron se alía con Al Tayer Insignia para expandirse en Emiratos Árabes Unidos

Modaes

Boucheron refuerza su presencia en Emiratos Árabes Unidos. La empresa de joyería propiedad de Kering ha firmado un acuerdo con el operador local Al Tayer Insignia para crear una joint venture, lo que permitirá al grupo gestionar los puntos de venta de Boucheron en el país a partir de este diciembre.

La compañía de joyería celebraba este año sus dos décadas operando en la región a través de franquicias. Boucheron abrió su primer punto de venta en el Mall of the Emirates, en Dubái, en 2005.

Años más tarde, en 2013, le siguió otro establecimiento en Abu Dhabi, y en 2017 subieron la persiana en The Dubai Mall. Actualmente, Boucheron cuenta con una red de más de 90 tiendas en todo el mundo.

Boucheron subió la persiana de su primer establecimiento en Oriente Medio en 2005, ubicado en el Mall of the Emirates, en Dubai

Publicidad

Con sede en Emiratos Árabes Unidos, Al Tayer fue fundado en 1979 y opera en retail a través de la división Al Tayer Insignia, que está presente en Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Qatar y Oman con alrededor de 200 tiendas. La empresa, licenciataria en exclusiva de Harvey Nichols en Emiratos Árabes y de Bloomingdale’s en Emiratos y Kuwait, está dirigida por Khalid Al Tayer, que también es consejero delegado de la plataforma de ecommerce Ounass.

Esta misma semana, la marca de moda íntima fundada por Kim Kardashian, Skims, subió la persiana de su primera tienda insignia en el centro comercial Mall of Emirates Dubai, en Oriente Medio, también de la mano de Al Tayer Insignia.

En el tercer trimestre de 2025, la división de joyería del grupo Kering registró un crecimiento en sus ingresos a doble dígito. El desarrollo de Boucheron en Estados Unidos y la región Asia-Pacífico fue uno de los puntos más destacados para la compañía. Kering anunció, además, la próxima adquisición progresiva del fabricante italiano de joyas Raselli Franco Group.