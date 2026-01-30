El lujo vuelve a mirar a China: el mercado amortigua su caída y retrocede sólo un 5% en 2025

Modaes

El lujo se prepara para la recuperación de China. Según datos de la consultora Bain&Company, el mercado de artículos de lujo en el país asiático regresará a un crecimiento moderado en el próximo año, aunque advirtió que la recuperación sería frágil y desigual entre marcas y categorías, con la belleza al alza y la moda a la baja.

El volumen de negocio del lujo en China se contrajo hasta un 5% en 2025, tras recuperarse de la caída de hasta un 19% registrada un año antes. En esta línea, la consultora pronostica que China se mantendrá como un pilar fundamental en el crecimiento del mercado del lujo mundial.

La confianza del consumidor en el país, que representa alrededor de una cuarta parte del gasto en lujo, se ha visto afectada por la crisis inmobiliaria y la preocupación por el empleo que han ido incrementando en los últimos meses, y que ha obligado a las marcas de lujo a replantear su estrategia en el mercado.

El rendimiento en las distintas categorías fue dispar, con el segmento de belleza anotando un alza de hasta un 7%, mientras que la demanda de moda cayó entre un 5% y un 8%. A pesar de la tendencia a la baja de la moda, superó al rendimiento de los artículos de cuero, que apuntaron un descenso de hasta un 11%. La demanda de relojería, por su parte, se desplomó hasta un 17% y la joyería, por otro lado, se redujo hasta un 5%.

Las marcas emergentes y locales se posicionan como fuertes competidoras, siendo la preferencia entre los consumidores chinos

El mercado del lujo en China mostró señales de estabilización a partir del tercer trimestre del ejercicio, a pesar de la cautela del consumidor e impulsado por un mercado bursátil más sólido. En los próximos meses, Bain & Company apunta a una expansión moderada reforzada por una clase media en crecimiento, una mayor confianza del consumidor, que seguirá al alza en línea con los últimos meses, y medidas políticas que impulsen el consumo interno. El gasto interno representó el 65% del consumo total del lujo en China en el último año, revirtiendo el repunte de la demanda extranjera en los dos años anteriores.

Sin embargo, la consultora describió 2025 como un año de recalibración para China, con compradores más selectos y una tendencia hacia artículos que ofrezcan un valor real, como las experiencias, los viajes y el bienestar, que se mantuvieron como la prioridad sobre la compra de materiales.

Una de las tendencias que más ha marcado los últimos meses, según la consultora, ha sido la preferencia de los consumidores por las marcas locales. “Las marcas emergentes chinas están captando la atención del público con ofertas que combinan innovación y relevancia cultural, posicionándose como fuertes competidoras”, explica Bain.