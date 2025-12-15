Adolfo Domínguez amplía su huella internacional y aterriza en Georgia con su primer outlet

Modaes

Adolfo Domínguez continúa su expansión. El grupo español de moda ha abierto las puertas de su primer outlet en Tiflis, capital de Georgia, tras haber aterrizado en mercados como Argentina y Líbano en los últimos meses. El establecimiento, que comercializa la colección de moda femenina y accesorios de la marca, busca reforzar su presencia en Europa Oriental y Asia Occidental.

La nueva tienda está ubicada en la calle Gamarjveba, que forma parte de Tbilisi Outlet Village, el primer complejo outlet de estándar internacional en el Cáucaso, situado en la periferia oriental de Tiflis. El local ha sido diseñado con el concepto clásico de la marca.

Con esta nueva apertura, la compañía suma cuatro nuevos mercados este año, así como nuevos puntos de venta en su red comercial. En marzo, Adolfo Domínguez continuó con su expansión en Japón con la apertura de un nuevo establecimiento en Shinjuku, uno de los distritos con más actividad comercial en el centro de Tokio. A mediados de año, la compañía gallega subió la persiana de un nuevo punto de venta en Turquía, en el centro comercial Emaar Square Mall, situado en Estambul.

Adolfo Domínguez también amplió su red de puntos de venta en Líbano a finales de septiembre, con la apertura de dos nuevos establecimientos en la capital del país, uno en el centro comercial ABC Dbayeh y otro en el centro comercial ABC Verdun. En el último mes, la empresa se ha estrenado en el mercado argentino, con su primera tienda ubicada en el centro comercial Patio Bullrich, en Buenos Aires, y en Andorra, con la inauguración de dos puntos de venta en el país.

Adolfo Domínguez anotó números negros por primera vez en quince años en sus últimos resultados publicados en noviembre

A cierre de su último ejercicio fiscal, Adolfo Domínguez contaba con una red comercial de 371 puntos de venta a nivel internacional, con presencia física en 51 países y a nivel online en otros 31 mercados.

A mediados de septiembre, la compañía anunció que este año ha puesto su foco en Oriente Próximo tras anotar un crecimiento de ventas en la región del 41% en el primer trimestre del ejercicio. Europa, su principal mercado, siguió una evolución estable con un incremento del 2,9%. Le sigue de cerca México, el segundo punto geográfico que representa una mayor fuente de ingresos para la marca. El 42,6% de sus ventas son fuera de España, la cifra más elevada de la serie de los últimos 10 años.

Adolfo Domínguez concluyó el ejercicio 2024 como el tercero consecutivo en beneficios, tras años en números rojos y ejecutando un agresivo plan de reestructuración. A finales de noviembre, la empresa comunicó que ha cerrado el primer semestre de 2025 en negro por primera vez en quince años. La compañía registró un resultado de 79.000 euros, frente a las pérdidas de 625.000 euros en el mismo periodo de 2024. Al mismo tiempo, las ventas se han elevado un 5,4%, hasta alcanzar 65 millones de euros y el ebitda ha aumentado más de un 37%.