Jurado (Silbon): “La producción en proximidad es estratégica, si se combina con la lejanía”

¿Lejanía o proximidad? La moda se debate de nuevo entre mantener sus costes, más contenidos al producir lejos, y ganar flexibilidad con una producción en cercanía. La solución, de nuevo, el punto medio. Es una de las conclusiones extraídas de una mesa redonda titulada El eslabón más débil: producción, movimiento y alianzas. ¿Cómo organizar las operaciones?, celebrada este jueves durante la decimocuarta edición de Barcelona Fashion Summit, que reúne a más de quinientas personas en El Palau de la Música.

Iván Vender, director de operaciones de All We Wear Group (Awwg); Eloisa Siclari, directora general en España e Italia de Zalando; Juan Jurado, director de operaciones de Silbon, y Carmen Marín, fundadora de Twinco Capital, han discutido este jueves acerca de la importancia de aplicar una estrategia eficiente para las operaciones, teniendo en cuenta que hay que preservar los márgenes. Porque “sin márgenes, no hay operaciones”, sostiene Vender.

Jurado (Silbon), ha indicado que “la cercanía es estratégica”, y ha concretado que, “cuando fabricamos en lejanía tenemos que lanzar colecciones enteras, en cambio, la cercanía permite una mayor flexibilidad. El coste es mayor, pero te da más capacidad de reacción”. Sin embargo, “tiene que ser compatible con una producción en lejanía”, señala.

Por su parte, Vender (Awwg) ha reflexionado sobre el hecho de que históricamente, las operaciones “no fallaban”. No obstante, “desde 2020, esto ha cambiado”, y ha recordado el caso del grupo: “el mayor impacto que hemos recibido nunca fue en 2022, cuando subieron los tipos de interés y la cadena de suministro se tensó”. En este punto, defiende ahora una estrategia en la que “el producto llegue y salga”.

Vender también defiende el punto intermedio. “Nuestro equipo de producto está haciendo mucho esfuerzo por la proximidad, pero hay cosas que no son posibles”, reconoce. Y asegura que, en este momento, “Europa no está preparada para una política conjunta en materia de operaciones”.

La logística, por su parte, se muestra también “más costosa”. El responsable en Awwg insiste en que lo ideal sería “tener determinados hubs desde donde se pueda suministrar un transporte más barato”.

Por otro lado, para Siclari (Zalando), “las operaciones antes eran una función de soporte, ahora empiezan a ser el corazón estratégico para muchas empresas”. La directiva ha apuntado que Europa se mueve en un mercado “fragmentado” a nivel de legislación, y hay que poner el foco en eso.

Marín (Twinco Capital) ha señalado que “el cliente ha cambiado radicalmente su forma de consumir, lo que requiere tiempos de respuesta mucho más rápidos”, ha reflexionado. En este punto, el proveedor es clave. “Puedes tener un proveedor lejano muy solvente, y que sea mucho más resiliente que uno con una situación financiera más complicada”, ha sostenido. Para ella, “nearshoring no es la única solución. La clave está en tener una diversificación de proveedores”.

“El producto tiene que estar en el sitio correcto en el momento correcto. Más que el margen”, ha señalado Jurado

En este sentido, Siclari (Zalando) ha defendido que “una marca que ya está escalada puede sacrificar más márgenes” para una mayor calidad de operaciones, “pero no al revés”. Y ha apuntado hacia el beneficio de utilizar la Inteligencia Artificial (IA) para calcular el stock de los diferentes países, para ver qué productos posicionan en según qué territorios y en función de factores cambiantes, como la meteorología.

Jurado (Silbon) ha defendido que las operaciones se han visto afectadas por el clima. “Las temporadas han empezado muy tarde, el calor ha llegado hasta finales de octubre… Prácticamente se junta con las rebajas, y eso afecta al margen directamente”.

En la misma línea, coincide con sus colegas en que las operaciones son igual o más importantes que los márgenes: “El producto tiene que estar en el sitio correcto en el momento correcto. Más que el margen”, reflexiona Jurado. En este punto, también considera que es necesario “tener muy controlados los datos para poder tomar decisiones con criterio”, algo para lo que ha defendido la utilidad de la IA.

Por último, Marín (Twinco Capital) ha reflexionado acerca de que “las operaciones son las que más presión sufren en los últimos tiempos. Durante muchos años se pone el foco en cadenas altamente globalizadas, muy dependientes de Asia, y muy eficientes. Pero se han mostrado muy vulnerables”. Para la directiva, “intentar competir en costes con países como Asia es imposible, pero hay hueco en cuanto a eslabones de la cadena que requieran más tecnología”, concluye.

