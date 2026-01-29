Casabella (Oysho): “El producto es la base de la credibilidad, pero hay que comunicarlo”

Modaes

Inditex defiende la identidad de sus cadenas y la conexión con los consumidores como clave para el crecimiento futuro, que pasa por seguir aumentando su presencia en nuevos mercados. “El producto es la base de la credibilidad, pero también hay que saber comunicarlo”, ha ejemplificado el director de ecommerce de Oysho, Eduard Casabella.

Es una de las conclusiones extraídas durante la ponencia Ecosistema Inditex: aprovechando todas las oportunidades de crecimiento, en el marco de la decimocuarta edición del Barcelona Fashion Summit, que ha contado, además, con la participación de Eva Busquier, directora de branding en Bershka y José María Ferreras, director financiero en Lefties.

Casabella ha explicado cómo la propuesta llevó a Oysho a convertirse, en 2019, en una marca deportiva. Desde entonces, la compañía ha evolucionado tanto en el producto como en su comunicación. Durante todo este tiempo, la cadena del grupo ha buscado estar cerca de las mujeres “en todos sus ámbitos: durante la pandemia, en casa, y después, en los gimnasios”.

“Somos una marca mucho más balanceada y transversal”, señala Busquier sobre Bershka

Publicidad

Busquier (Bershka) ha recordado durante la jornada que los próximos pasos de la compañía pasan por hacerse grandes en Estados Unidos, aterrizando con una primera tienda próximamente, y con su entrada en Brasil, donde estrenará su tienda online y pondrá en marcha la primera en formato físico. En este sentido, la compañía ha visto en los últimos años evolucionar su oferta que, aunque se centra en la sección femenina, cuenta con una propuesta de hombre que cada vez toma más peso.

“Somos una marca mucho más balanceada y transversal”, ha explicado la responsable. El objetivo es renovar el concepto de tienda y la propuesta de marca en los mercados donde ya son tan fuertes, a la vez que ganar relevancia en Francia, Alemania o Reino Unido. “Ahí, el foco está en abrir nuevas tiendas”, ha explicado la responsable. “Son mercados que aceleran el crecimiento del online”, señala.

La responsable de branding de Bershka ha asegurado que la misión de la propuesta es “empoderar a la gente joven para encontrar su estilo personal y expresarlo libremente”. En este sentido, la compañía busca crear un producto “conectada a la comunidad y a su cultura”, que incluya las últimas tendencias y las “empuje” con sus equipos creativos.

“El formato online nos ayuda a conocer a nuestro cliente, y no nos planteamos entrar en ningún nuevo mercado sin él”, apuntilla Ferreras sobre Lefties

Publicidad

Por su parte, José María Ferreras (Lefties) ha explicado que la compañía se ha marcado como uno de sus principales retos para 2026 entrar en dos nuevos mercados: Francia y Reino Unido. El directivo ha explicado el rebranding de Lefties, que busca conectar con toda la familia. Además, ha puesto en valor el lanzamiento de Lefties Home.

“No sólo queremos estar en los armarios, sino que también en el resto de las estancias”. Para Lefties, la tecnología es esencial, con la mirada puesta en la experiencia de compra del cliente. También ha puesto en valor la importancia del canal digital. “El formato online nos ayuda a conocer a nuestro cliente, y no nos planteamos entrar en ningún nuevo mercado sin él”, ha puntualizado.

Barcelona Fashion Summit, el mayor encuentro profesional de la industria de la moda en España, celebra hoy en Barcelona su decimocuarta edición. La jornada cuenta con el patrocinio de Bleckmann, Splio y TikTok, el apoyo de Comerzzia, Mixer&Pack, Moinsa, Nextail y Reveni, así como el impulso de 080 Barcelona Fashion.

A lo largo de la jornada, más de quinientos directivos de empresas españolas e internacionales se dan cita en el Palau de la Música Catalana, en una edición de Barcelona Fashion Summit titulada Crossroad. Hacer moda en un mundo que tiembla.