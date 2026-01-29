Lafayette vira hacia el exterior extendiendo su presencia a 24 mercados

María Bertero. Medellín

Lafayette logra peso internacional en plena apuesta de la industria colombiana por el sourcing mundial. En un contexto de ajuste global y mayor cautela en la industria textil, Lafayette ha logrado que el negocio internacional represente ya el 40% de su producción.

La textil colombiana cuenta actualmente con presencia comercial en 24 países y mantiene una red propia de tiendas y oficinas en quince mercados, como parte de su estrategia de internacionalización.

El grupo exporta cerca de 2.400 toneladas de tejido al año, con un portafolio centrado principalmente en textiles funcionales de poliéster destinados a sectores como salud, industria, deporte y moda.

El impulso de su carácter exportador estuvo motivado por su oferta de textiles de uso institucional, aquellos como uniformes para fuerzas armadas, entidades públicas y empresas industriales.

Lafayette cuenta con una capacidad productiva de 22.000 kilómetros de tela al año

Héctor Pérez, gerente de negocios de Lafayette, asegura que el aumento de sus exportaciones es el resultado de una estrategia de largo plazo que busca posicionar a la industria textil colombiana en escenarios internacionales cada vez más exigentes. “Alcanzar una participación exportadora del 40% demuestra que, desde Colombia, es posible desarrollar soluciones textiles competitivas, confiables y alineadas con las necesidades de sectores estratégicos”, señaló el ejecutivo en el marco de la edición número 38 de Colombiatex de las Américas.

Lafayette concentra su exportación por vía aérea, lo que le permite atender pedidos personalizados con plazos ajustados en mercados de América y Europa. La empresa también gestiona el modelo multimodal terrestre y marítimo, dependiendo del país de destino y las características del pedido.

La producción de Lafayette se concentra en una planta industrial de más de 80.000 metros cuadrados en Colombia, equipada con más de 1.500 máquinas. Desde esta instalación, la empresa fabrica alrededor de 22.000 kilómetros de tela al año, con capacidad para atender tanto la demanda local como la internacional.

Lafayette distribuye su producción a países como Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, España e Inglaterra, entre otros. Asimismo, la compañía tiene presencia en 15 países con tiendas y oficinas propias, lo que le permite acompañar directamente a sus miles de clientes en su operación local e internacional.

Con más de ocho décadas de trayectoria, Lafayette prevé en el corto plazo mantener el foco en fortalecer su posicionamiento en ferias sectoriales y en profundizar su relación con clientes industriales y corporativos en el exterior.