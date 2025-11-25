Es noticia

Puma Adolfo Domínguez Indi&Cold
Menú
ENGEnglish edition
Inicia sesión Suscríbete
Noticias
{{ item.title }}
Tags
{{ item.title }}
Perfiles
{{ item.title }}
Empresas Entorno Tendencias Back Stage Equipamiento Cosmética Look
Publicaciones Especiales Opinión Directorio Agenda Multimedia Shots Coordenadas

Empresa

Adolfo Domínguez: hacia el fin del gran ‘turn around’ con las cincuenta velas en la tarta

La empresa gallega cierra el primer semestre del ejercicio con el primer resultado neto positivo en quince años. La compañía encara el final del plan de reestructuración centrada en marca, cliente y reubicaciones de tiendas.

Adolfo Domínguez: hacia el fin del gran ‘turn around’ con las cincuenta velas en la tarta
Adolfo Domínguez: hacia el fin del gran ‘turn around’ con las cincuenta velas en la tarta

Pilar Riaño

Modaes, la información que necesitas

Contenido exclusivo para suscriptores de Modaes.

 

Suscríbete ahora para seguir obteniendo las herramientas que necesitas para tomar decisiones acertadas.

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión

SUSCRIPCIÓN
ONLINE MENSUAL

9€mes

Suscríbete ahora
  • Toda la actualidad sin restricciones
  • Revista Modaes online
  • Todas las publicaciones online
  • Descuentos especiales

SUSCRIPCIÓN
ONLINE ANUAL

89€año

Suscríbete ahora
  • Toda la actualidad sin restricciones
  • Revista Modaes online
  • Todas las publicaciones online
  • Descuentos especiales

SUSCRIPCIÓN
ONLINE + PRINT

149€año

Suscríbete ahora
  • Toda la actualidad
  • Revista Modaes en tu casa u oficina
  • Todas las publicaciones online
  • Descuentos especiales
Modaes Corporate

Contenido relacionado

Adolfo Domínguez

Últimas noticias

Especiales

Publicaciones

Ver todas las publicaciones

Multimedia

People, business & ESG: Tenemos un plan
Fashion Sustainability Shot - Entrevista con Juan Parés (Observatorio del Textil y la Moda)
Powered by
Tendam
Fashtech Shot - Entrevista con Fernanda Blasco (Desigual)
Powered by
Desigual
A quién le importa: consumidor y sostenibilidad
Fashion Sustainability Shot - Entrevista con Rafael Reolid (Gerescal)
Powered by
Tendam
Fashtech Shot - Entrevista con Alfredo Carrión (Kpmg)
Powered by
Desigual
Ver todos los vídeos