García (Pocoyó): “La moda puede reforzar el sentimiento de pertenencia con los símbolos”

Modaes

“Los símbolos nos avisan de peligros, nos ayudan a encontrar caminos, a tener wifi en el teléfono, nos inspiran” y, en el caso de la moda, “nos hacen pertenecer”. De simbología ha hablado Óscar García Gutiérrez, al mando de la dirección creativa de Pocoyó, la serie infantil animada, desde el año 2000. “La moda puede reforzar el sentimiento de pertenencia de los usuarios a través de los símbolos”, sostiene.

García ha participado hoy en la decimocuarta edición de Barcelona Fashion Summit, en la que se dan cita más de quinientos directivos en el Palau de la Música Catalana, con una ponencia titulada El poder de los símbolos. “A la simbología nos vinculamos diariamente de muchas formas”, ha reflexionado.

El creativo ha destacado el potencial tan singular que la simbología tiene en la industria de la moda, “porque los llevamos pegados a la piel, a nuestro territorio”, ha defendido. “Los símbolos pueden representar, pueden encarecer o abaratar un producto con características similares” y, a veces, dicen más que los propios nombres de las marcas: “La palabra se desvanece, el símbolo perdura”, ha explicado.

“Los símbolos no son mera imaginación, son atajos muy poderosos, y las marcas lo sabemos”, ha sostenido. “Antes se hablaba de márketing, ahora se habla de branding, que se encarga de dotar de significado y personalidad a una marca”, reflexiona.

“Los símbolos nos permiten viajar, no sólo en el tiempo, sino por nuestra propia imaginación”

Publicidad

Algunos símbolos generan conversaciones y, en una industria como la moda, son clave. Es el caso del símbolo del reciclaje. “Cumplir con ese símbolo, reconforta”, ha reflexionado. Y otros, que nacen con el tiempo, como los emojis. “Son un lenguaje en sí mismo”, explica. “Nuestros hijos pueden tener conversaciones muy largas solamente a raíz de ellos”, añade.

Durante su ponencia, García ha hecho un repaso por los símbolos más reconocibles de la historia: desde la esvástica hasta la cruz del catolicismo, pasando por el Yin-Yang o el águila romana. Ha explicado cómo algunos de ellos, a medida que se usan, van difuminando su significado, incluso variándolo, y relacionándose entre ellos.

“Los símbolos nos permiten viajar, no sólo en el tiempo, sino por nuestra propia imaginación”. Vemos la bandera de Suiza y viajamos: vemos vacas, chocolate, montañas “y quizá alguna que otra cuenta bancaria”, ha ironizado. También hay símbolos más desconocidos y otros que “nacen con una misión muy concreta”. El símbolo de la paz nace con un uso específico: protestar contra la guerra nuclear. Hoy en día, su significado es mucho más amplio.

“Hay símbolos que significan unión, otros que indican que hay que salir corriendo”, considera. Hay algunos internacionales, que trascienden en el tiempo y que se utilizan en todos los territorios, como el stop. En cualquier caso, en un símbolo, una pequeña variación puede cambiar completamente el significado.

Barcelona Fashion Summit, el mayor encuentro profesional de la industria de la moda en España, celebra hoy en Barcelona su decimocuarta edición. La jornada cuenta con el patrocinio de Bleckmann, Splio y TikTok, el apoyo de Comerzzia, Mixer&Pack, Moinsa, Nextail y Reveni, así como el impulso de 080 Barcelona Fashion.

A lo largo de la jornada, más de quinientos directivos de empresas españolas e internacionales se dan cita en el Palau de la Música Catalana, en una edición de Barcelona Fashion Summit titulada Crossroad. Hacer moda en un mundo que tiembla.