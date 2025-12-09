China supera por primera vez un superávit comercial de un billón de dólares

Modaes

China se refuerza como la potencia exportadora mundial y, a pesar de la guerra arancelaria con Estados Unidos, ha superado ya el superávit comercial de un billón de dólares. En los once primeros meses del año, el gigante asiático ha registrado 1.076 billones de dólares en exportación de bienes, un 21,7% más. El año pasado, la cifra se quedó justo por debajo del billón.

Las exportaciones han aumentado un 5,9% en noviembre respecto al mismo periodo del año pasado, equilibrando el retroceso de octubre. Por su parte, las importaciones se han incrementado un 1,9%, con un superávit mensual de 112.000 millones de dólares, según la administración de aduanas del país.

A pesar de estos números, las exportaciones a Estados Unidos se han desplomado progresivamente en los últimos meses, acusando una caída del 29% en noviembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones chinas al país norteamericano se han reducido en casi una quinta parte desde la entrada en vigor de los aranceles.

Expertos apuntan hacia una “reexportación” de productos de China hasta Estados Unidos

Sin embargo, los envíos a otras regiones, especialmente del sudeste asiático, pero también de México y África han crecido con fuerza. Según Financial Times, este crecimiento anormal de las exportaciones hacia el sudeste asiático podría esconder una “reexportación” de los productos a Estados Unidos, con el objetivo de esquivar los aranceles comerciales impuestos por la Administración Trump. Los expertos consultados afirman que la demanda estadounidense se ha mantenido estable mientras China se beneficia indirectamente de estas reexportaciones.

China continúa apoyándose en el comercio exterior en un momento de debilidad profunda de la demanda interna y de su moneda, el renminbi, que sigue perdiendo valor a marchas forzadas. No solamente con Estados Unidos: en noviembre, las exportaciones a la Unión Europea aumentaron un 14,8%, tras el crecimiento de 0,9% de octubre. China vende a la Unión Europea más del doble de lo que le compra.

En este contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya ha tildado de “insoportable” el desequilibrio comercial y ha advertido que Francia se plantea también aplicar aranceles al estilo norteamericano.

Según el último informe de Morgan Stanley, China aumentará pasará a copar un 16,5% de las exportaciones globales en 2030, especialmente basada en vehículos eléctricos, baterías y robótica en general.