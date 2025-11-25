Christian De Angelis

China paraliza ya sus exportaciones de productos de moda. El país, que en el Plan Quinquenal 2026-2030 dará prioridad a su mercado nacional como palanca de crecimiento, ha reducido un 3,6% sus exportaciones de prendas de vestir en los diez primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, y un 8,1% sus ventas al exterior de calzado.

La caída en las ventas al exterior del principal proveedor mundial de sector de la moda ha ido a contracorriente de otros sectores: el conjunto de exportaciones chinas de bienes ha continuado creciendo en 2025, con un incremento acumulado del 4,7% de enero a octubre, según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Además, la caída de las exportaciones de prendas de vestir ha tomado más velocidad a medida que ha avanzado el año: en el tercer trimestre, las exportaciones chinas de confección cayeron un 5,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, y en octubre, un 15,7%, hasta sólo 10.576 millones de dólares.

En el caso del calzado, la intensidad de las caídas también ha ido en aumento: en el tercer trimestre las ventas chinas de estos productos al exterior descendieron un 9,9%, y en octubre, un 18,4% interanual.

La caída en las exportaciones chinas se ha intensificado en los últimos meses del año tanto en confección como en calzado

La guerra arancelaria abierta por Estados Unidos ha impactado en las ventas chinas de prendas al país, principal receptor de sus exportaciones. Este flujo ha caído hasta octubre un 8,8%, hasta 26.108 millones de dólares.

La Unión Europea se mantiene como segundo receptor de las exportaciones chinas de prendas, con 23.005 millones de dólares, lo que supone una subida del 4,5% (frente al alza del 1,6% que se había registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior). En el caso de Japón, las exportaciones de prendas se han mantenido estables, con 9.436 millones de dólares.

Según revelan los datos de la OMC, las exportaciones chinas de prendas se han mantenido al alza en países como Reino Unido (con 4.444 millones de dólares, un 5,1% más) y Canadá (con 2.199 millones de dólares y una subida del 2,8%). En cambio, han caído en otros mercados relevantes para las exportaciones chinas de prendas como Corea del Sur (con una caída del 4,6%, hasta 4.919 millones de dólares), Kazajstán (con un descenso del 31,2%) y Kirguistán (con una contracción del 4,8%).

En calzado, las ventas chinas al exterior han caído tanto en los tres principales mercados exterior de China en este sector: la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia.

En el viejo continente, las exportaciones chinas de calzado han alcanzado de enero a octubre 6.844 millones de dólares, un 2,1% menos que en el mismo periodo del año anterior; en Estados Unidos, 6.112 millones (un 24,9% menos), y en Rusia, 2.285 millones (un 6,8% menos).

La guerra arancelaria con Estados Unidos, que en octubre empezó a desescalar tras el encuentro entre Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido un impacto notable en las cifras chinas de exportación en 2025. Mientras el conjunto de las exportaciones chinas de bienes a la Unión Europea ha subido un 5,8% de enero a octubre, las ventas a Estados Unidos se han reducido un 17,6%.

Ambos países se mantienen como primer y segundo receptor de las exportaciones chinas, que en lo que va de año ha elevado con fuerza sus ventas a países como Vietnam, India, Tailandia, Indonesia o Emiratos Árabes Unidos.