La moda en España cierra 2025 con precios industriales al alza, con confección al frente

Los precios industriales de la moda mantienen el tono alcista a cierre del ejercicio. En diciembre de 2025, el Índice de Precios Industriales (Ipri) de las industrias textil, de la confección y del cuero y calzado ha vuelto a situarse en positivo, consolidando un ejercicio marcado por subidas moderadas pero sostenidas a lo largo del año.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el segmento más inflacionista de la moda ha sido el de la confección de prendas de vestir, que ha cerrado diciembre con un alza interanual del 1,4%. En el conjunto de 2025, los precios industriales de la confección han aumentado de media un 1,4%, por encima del resto de actividades del sector.

La industria textil, por su parte, ha registrado en diciembre un incremento interanual del 1,1%, el mismo nivel que su media anual. A lo largo del ejercicio, el Ipri del textil se ha movido en una banda estrecha, con una ligera ralentización durante el verano y un repunte en los últimos meses del año.

También el cuero y el calzado han concluido el ejercicio en positivo. En diciembre, los precios industriales de esta actividad han aumentado un 1% interanual, en línea con la media anual del sector, que se ha situado igualmente en el 1%. El comportamiento del calzado ha sido uno de los más estables dentro de la moda en 2025.

En diciembre, el Ipri general ha registrado una caída interanual del 3%, afectado principalmente por el fuerte descenso de los precios energéticos

El balance anual del sector contrasta con la evolución del conjunto de la industria española. En diciembre, el Ipri general ha registrado una caída interanual del 3%, afectado principalmente por el fuerte descenso de los precios energéticos. Sin energía, el índice general se ha situado en un aumento del 0,8%, todavía por debajo del comportamiento de la moda.

Con este cierre, la industria de la moda se consolida como uno de los segmentos manufactureros con mayor resistencia inflacionaria en 2025, manteniendo incrementos de precios moderados pero persistentes en un contexto industrial marcado por la corrección de la energía y la debilidad del índice general.

El Ipri es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su comercialización, es decir, los precios de venta a salida de fábrica, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado. Se realiza mensualmente a partir de una muestra de 28.000 precios de 9.000 establecimientos industriales cada mes.