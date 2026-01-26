LVMH afronta la presión de la sucesión de Arnault a las puertas de sus resultados anuales

Modaes

La sucesión de Bernard Arnault vuelve al centro del debate de LVMH. En pleno contexto de fashion weeks y la víspera de la publicación de resultados anuales, algunos accionistas institucionales reclaman claridad sobre cómo y a quién se traspasará el liderazgo del grupo. Según cuestionan, de prolongarse, el asunto podrá empezar a leerse como un riesgo en términos de gobierno corporativo.

La agencia Reuters recoge el malestar de varios inversores, a un día de que el hólding publique resultados anuales este martes. Arnault, de 76 años, sigue sin señalar públicamente sucesor, pese a que sus cinco hijos trabajan en el grupo.

La pregunta se ha recativado con fuerza en los últimos meses después de que, en abril de 2025, LVMH ampliara por segunda vez el límite de edad para ejercer de presidente y consejero delegado, hasta 85 años. Para algunos inversores, el movimiento compra tiempo. Para otros, aplaza una conversación que el mercado ya no considera opcional.

“Hoy, la planificación de la sucesión parece incierta y opaca”, afirmó a Reuters Stefan Bauknecht, gestor de renta variable en Deutsche Bank. El inversor pidió “más transparencia y un plan” sobre cómo evolucionará el liderazgo.

En la misma pieza, Ariane Hayate, gestora en Edmond de Rothschild, sostuvo que el tema se ha convertido en “un factor de riesgo” y puede derivar en un “descuento” por gobierno corporativo. Varios interlocutores describen el asunto como incómodo en sus conversaciones con la compañía.

LVMH respondió con detalle que los planes de sucesión de sus ejecutivos no son públicos, pero que “obviamente existen”. La empresa añadió que contemplan tanto el medio plazo como escenarios de “eventos repentinos”, sin entrar en el caso concreto de Arnault.

Asimismo, la agencia cita documentación regulatoria vinculada a la reestructuración de 2022 en la cadena de sociedades que concentra la mayoría de los derechos de voto del grupo.

En ese rediseño, se creó Agache Commandite SAS, con un 20% para cada uno de los cinco hijos de Arnault: Delphine y Antoine (fruto del primer matrimonio) y Alexandre, Frédéric y Jean (del segundo). Esa entidad pasará a dirigir Agache SCA, en la cúspide del control, cuando Arnault deje el cargo.

Según esos documentos, salvo instrucciones específicas, las decisiones se tomarían por mayoría de tres. Para el profesor Eric Pichet de Kedge Business School, especializado en gobierno corporativo, la fórmula encierra el riesgo de tensiones en una segunda generación con cinco herederos. LVMH replicó a Reuters que el riesgo de bloqueo a nivel de hólding “no existe”.

En abril de 2025, pese a que la ampliación del límite de edad salió adelante, se registraron votos significativos en contra o abstenciones. Baillie Gifford se abstuvo por la falta de detalle sobre la sucesión y Allianz Global Investors votó en contra, según Reuters.

El intercambio de mensajes se produce en la antesala de los resultados anuales, previstos para este martes. Con Arnault al mando desde hace casi 40 años, la demanda de claridad no apunta tanto al calendario como a la continuidad: quién decide, cómo decide y qué ocurre si el relevo llega de forma imprevista.